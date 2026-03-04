Bliski Wschód
Bliski Wschód

Izrael reaguje na ruch Iranu. "Każdy będzie celem eliminacji"

Patryk Idziak

Każdy przywódca, którego irański reżim wyznaczy na kontynuatora "planu zniszczenia", stanie się jednoznacznie celem eliminacji - oświadczył izraelski minister obrony Israel Kac. "Nie ma znaczenia, jak się nazywa i gdzie się ukrywa" - stwierdził polityk. Media donoszą, że na nowego najwyższego przywódcę Iranu wybrano Mojtabę Chameneiego.

Minister obrony Izraela Israel Katz rozmawiał z premierem Binjaminem Netanjahu. Zagroził nowemu przywódcy Iranu
Minister obrony Izraela Israel Kac rozmawiał z premierem Binjaminem Netanjahu. Zagroził przywódcy IranuJACK GUEZ; AGGELOS NAKKASAFP

  • Izraelski minister obrony Israel Katz oświadczył, że każdy nowy przywódca Iranu kontynuujący "plan zniszczenia" będzie celem eliminacji.
  • Izrael prowadzi zmasowane ataki na terytorium Iranu, a wojsko otrzymało polecenie przygotowań do dalszych działań w ramach operacji 'Ryk Lwa'.
  • Izraelskie siły poinformowały o zrzuceniu ponad czterech tysięcy bomb oraz uderzeniu w 300 wyrzutni rakietowych Iranu w ciągu czterech dni ofensywy, przy czym Iran odpowiada ostrzałem i atakami dronów.
"Każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do kontynuowania realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem eliminacji" - napisał na platformie X Israel Kac, minister obrony Izraela.

Izrael nie ustępuje. Szef resortu obrony zapowiedział kolejne ataki na Iran

Minister Kac dodał, że nazwisko i miejsce ukrywania się nowego lidera Iranu jest bez znaczenia. Przypomnijmy, izraelskie siły zbrojne prowadzą zmasowane ataki na terytorium wroga.

"Premier (Binjamin Netanjahu - red.) i ja wydaliśmy polecenie Siłom Obronnym Izraela, aby przygotowały się i podjęły wszelkie działania w celu wypełnienia misji stanowiącej integralną część celów operacji 'Ryk Lwa'" - oświadczył minister.

Podkreślił, że we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi będą nadal prowadzone ataki w celu obalenia teokratycznej władzy Iranu i stworzenia warunków narodowi irańskiemu do zastąpienia jej innym ustrojem.

    We wtorek serwis Iran International podał nieoficjalnie, że irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało Mojtabę Chameneiego, syna zmarłego Alego Chameneiego, na nowego najwyższego przywódcę Iranu.

    Wojna w Iranie. Izrael podał dane z czterech dni

    We wtorkowym komunikacie izraelskich sił zbrojnych poinformowano, że w ciągu czterech dni ofensywy Izrael zrzucił na Iran ponad 4 tys. bomb i uderzył w 300 irańskich wyrzutni rakietowych. To więcej niż w 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej z 2025 roku.

    Od początku trwającej operacji izraelskie myśliwce odbyły 1,6 tys. lotów. Jednostki prowadzą "systematyczne, całodobowe polowanie" na wyrzutnie i składy pocisków balistycznych.

    W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne. Według admirała Brada Coopera, dowódcy Dowództwa Centralnego USA, siły irańskie zastosowały w odwecie ponad 500 pocisków balistycznych i ponad 2 tys. dronów.

    Najnowsze