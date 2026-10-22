W skrócie Izraelskie myśliwce zbliżyły się do granicy z Iranem, lecąc trasą, która mogła sugerować przygotowanie do ataku - podały media.

Samoloty zostały wykryte przez irański system obrony przeciwlotniczej, a niektórzy amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Izrael liczył na reakcję Iranu.

Przed manewrami premier Izraela Binjamin Netanjahu i prezydent USA Donald Trump omawiali potencjalne działania przeciwko Iranowi, ale Trump miał odmówić wznowienia operacji przed wyborami w USA.

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Operację przeprowadzono na początku tygodnia około 1200 km od granicy Izraela. Dziesiątki myśliwców i samoloty tankujące przeleciały nad Syrią i Irakiem. Gdy zbliżyły się do granicy Iranu, zawróciły - ustalił Axios.

Izrael miał z wyprzedzeniem poinformować Stany Zjednoczone o wylocie, twierdząc, że to ćwiczenia wojskowe i pokaz siły w celu odstraszenia Iranu przed zbliżającymi się izraelskimi wyborami. Axios zauważa jednak, że trasa lotu odpowiadała tej, jaka zostałaby obrana w przypadku ataku Izraela na irańskie terytorium.

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Według części amerykańskich urzędników, z którymi kontaktowały się media, Izrael liczył na to, że Irańczycy otworzą ogień do samolotów. Takie działanie miałoby stanowić uzasadnienie dla wznowienia izraelskich ataków.

Jak przekazano w izraelskim Kanale 12, władze Izraela wiedziały, że samoloty zostaną wykryte przez irański system obrony przeciwlotniczej.

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Tydzień przed wspomnianymi manewrami portal Axios donosił, że premier Izraela Binjamin Netanjahu i prezydent USA Donald Trump rozmawiali na początku października o przeprowadzeniu dużej nowej operacji przeciwko Iranowi.

Z późniejszych ustaleń "Financial Times" wynika, żeJerozolima chciała, by działania wznowić jeszcze w tym miesiącu. Trump miał jednak odmówić z uwagi na przygotowania do listopadowych wyborów środka kadencji w Stanach Zjednoczonych.

Część izraelskich komentatorów politycznych apelowała do Netanjahu o powściągliwość w prowokowaniu Iranu przed wyborami. Obawiano się, że prawdopodobny odwet zakłóciłby głosowanie.

Źródła: Axios, "The Times of Israel"



