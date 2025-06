Ponad 70 izraelskich myśliwców uderzyło w nocy z piątku na sobotę na ok. 40 celów, w tym infrastrukturę związaną z obroną powietrzną, by zniszczyć irańskie zdolności do obrony Teheranu przed zagrożeniem z powietrza - powiedział rzecznik izraelskich sił zbrojnych generał Effie Defrin. Dodał, że izraelskie samoloty i drony operowały nad Teheranem przez około dwie i pół godziny.