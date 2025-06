"Siły Powietrzne nadal działają na irańskim niebie , aby eliminować zagrożenia skierowane w Izrael. IDF nie pozwoli reżimowi irańskiemu przywrócić infrastruktury do atakowania państwa Izrael"- czytamy w komunikacie.

"Po otrzymaniu ostrzeżenia musisz wejść na teren chroniony i pozostać tam do odwołania. Opuszczenie chronionego obszaru będzie możliwe tylko po otrzymaniu wyraźnych instrukcji" - przekazano mieszkańcom.

To reaktor, wykorzystujący ciężką wodę, związek, w którym atomy wodoru zostały zastąpione przez izotop wodoru - deuter. Mogą on produkować pluton, który może być używany do produkcji rdzenia bomby jądrowej.