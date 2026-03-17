W skrócie Izraelskie źródła poinformowały o śmierci Alego Laridżaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Na platformie X pojawił się wpis rzekomo sporządzony przez Laridżaniego, sugerujący, że polityk żyje.

Teheran nie skomentował oficjalnie informacji płynących z Izraela.

Agencja Reutera cytowała we wtorek rano wypowiedź ministra obrony Izraela, który stwierdził, że "faktyczny przywódca Iranu" nie żyje. Mowa o Alim Laridżanim, sekretarzu Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.

Podobny komunikat wydały siły zbrojne Izraela. "Został wyeliminowany" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Przez lata Laridżani był uważany za jedną z najważniejszych postaci w kierownictwie reżimu irańskiego" - napisano w oświadczeniu, przypominając, że 67-latek blisko współpracował z najwyższym przywódcą Iranu Alim Chameneim.

Głos zabrał również premier Izraela Binjamin Netanjahu. - Dziś rano wyeliminowaliśmy Alego Laridżaniego, szefa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli gangu gangsterów, który faktycznie rządzi Iranem - przekazał w orędziu telewizyjnym.

- Obalenie duchownych przez Irańczyków nie nastąpi od razu, nie stanie się to łatwo. Ale jeśli będziemy się upierać, damy im szansę, by wzięli swój los we własne ręce - zadeklarował, zachęcając irańską opozycję do zmiany reżimu w Teheranie.

Niedługo po doniesieniach o zabiciu Aliego Laridżaniego na jego X pojawił się nowy wpis, zamieszczony "z okazji ceremonii pogrzebowej żołnierzy Marynarki Wojennej Islamskiej Republiki Iranu".

"Ich pamięć na zawsze pozostanie w sercach narodu irańskiego, a ich męczeństwo ugruntuje na długie lata fundamenty Armii Islamskiej Republiki" - czytamy w oświadczeniu.

Krótka notatka została rzekomo własnoręcznie sporządzona przez Laridżaniego, co ma być dowodem na to, że polityk żyje. Teheran dotychczas nie skomentował rewelacji płynących z Izraela.

Po doniesieniach o śmierci Laridżaniego na krytykę działań Izraela pozwolił sobie minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan. - Zabójstwa polityczne, zwłaszcza te wymierzone w irańskich mężów stanu i polityków, są w istocie działaniami nielegalnymi, wykraczającymi poza normalne prawo wojny - zaznaczył.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że nowo wybrany najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został ranny w wyniku ostrzału Teheranu i przebywa w szpitalu.

Co więcej, kuwejcka gazeta "Al-Jarida" sugerowała, że ajatollah został przetransportowany na leczenie do Rosji. We wtorek ambasador Iranu w Moskwie Kazem Dżalali zdementował te doniesienia.

W poniedziałek Donald Trump przyznał, że docierają do niego sprzeczne informacje na temat przywódcy Iranu. - Ludzie mówią, że został ranny. Inni mówią, że nie żyje - przekazał.

Republikanin zapewnił, że Iran kanałami dyplomatycznymi negocjuje z Amerykanami i "chce zawrzeć umowę". Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Źródła: Reuters, AFP

