W skrócie Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oświadczył, że porozumienie USA z Iranem nie ma zastosowania wobec Izraela.

Ben-Gwir podkreślił, że izraelska armia będzie kontynuować działania przeciwko Hezbollahowi i odpowie na ewentualne ataki z Libanu.

Donald Trump poinformował o wstępnym porozumieniu z Iranem dotyczącym wojny na Bliskim Wschodzie, które spotkało się z pozytywnym odbiorem części światowych liderów.

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"Porozumienie Trumpa nas nie obowiązuje. Izrael nie podlega Stanom Zjednoczonym, jesteśmy niepodległym i suwerennym państwem" - stwierdził Ben-Gwir za pośrednictwem mediów społecznościowych. Minister zaznaczył, że umowa nie gwarantuje bezpieczeństwa Izraela.

Według niego izraelski rząd przede wszystkim powinien skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim obywatelom. "Za każdym razem, gdy poddawaliśmy się międzynarodowej presji kosztem bezpieczeństwa Izraela, płaciliśmy cenę krwią" - napisał.

"Podkreślamy: kochamy USA i jesteśmy wdzięczni prezydentowi Trumpowi. Jednak państwo Izrael nie jest republiką bananową" - dodał izraelski minister bezpieczeństwa narodowego.

Porozumienie USA z Iranem. Izraelski minister komentuje

Itamar Ben-Gwir stwierdził, że izraelska armia nadal będzie dążyła do całkowitego rozbrojenia Hezbollahu. "Nie możemy wycofać się z żadnego terytorium, które zajęli nasi żołnierze i oczyścili z terrorystycznej infrastruktury. Nie możemy wrócić do sytuacji, w której tysiące terrorystów siedzi na granicach północnych osad. Z pewnością nie możemy siedzieć cicho, w chwili gdy państwo Izrael jest atakowane" - napisał minister.

Ben-Gwir zaznaczył jednocześnie, że każdy atak z terytorium Libanu spotka się z izraelską odpowiedzią w postaci bombardowań przedmieść Bejrutu, które są siedzibą Hezbollahu.

"Jesteśmy silnym i dumnym narodem, który wrócił do swojej ojczyzny (...) i nie zamierza więcej spuszczać wzroku przed wrogami. Minęły już czasy, kiedy Żyd przyjmował ciosy i milczał" - dodał.

Bliski Wschód. Donald Trump ogłasza porozumienie z Iranem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w niedzielny wieczór, że USA zawarły wstępne porozumienie z Iranem dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich!" - napisał amerykański przywódca. Oficjalnie porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.

Umowa zakłada wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oraz odblokowanie cieśniny Ormuz. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, który był w ostatnich miesiącach przedmiotem sporu między krajami.

Jednocześnie Trump miał poinformować Teheran, że jeśli naruszy on warunki porozumienia, to Stany Zjednoczone wznowią ataki w regionie.





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