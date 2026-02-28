Izrael: Ali Chamenei nie żyje. Netanjahu miał zobaczyć zdjęcie

W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu przekazał, że wiele wskazuje na to, że Aliego Chameneiego "już nie ma".

Izrael poinformował o zniszczeniu rezydencji Chameneiego i śmierci dowódców Gwardii Rewolucyjnej oraz urzędników sektora nuklearnego.

Strona irańska nie potwierdziła informacji o śmierci Chameneiego, a irański minister zapewnił, że większość dowódców jest bezpieczna.

- Zniszczyliśmy rezydencję Chameneiego, zabiliśmy dowódców Gwardii Rewolucyjnej i wysokich urzędników sektora nuklearnego - wskazał izraelski polityk, dodając, że "wiele wskazuje na to, że Aliego Chameneiego już nie ma".

Jak poinformowała agencja Reutera, jeden z wysokich rangą izraelskich urzędników przekazał następnie, że znaleziono ciało ajatollaha. Izraelski Channel 12 poinformował z kolei, że Netanjahu pokazano jego zdjęcie.

Atak na Iran. Netanjahu: Wiele wskazuje, że Chameneiego już nie ma

Binjamin Netanjahu zaapelował następnie do mieszkańców Iranu, aby "zalali ulicę i dokończyli robotę" i zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował uderzenia przeciwko "terrorystycznemu reżimowi".

Informacje przekazane przez premiera Izraela nie zostały potwierdzone przez stronę irańską. - Najwyższy przywódca Iranu, o ile wiem, żyje - stwierdził wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Irański polityk zapewnił też, że w wyniku ataku Iran stracił "jednego dowódcę lub dwóch", ale większość z nich jest bezpieczna. Agencja Reutera z kolei informowała, powołując się na słowa członka rady miasta Teheran, że w atakach mieli zginąć zięć i synowa Chemeneiego.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Co z Alim Chameneim?

Według informacji podawanych przez światowe agencje, najwyższy przywódca Ali Chamenei był jednym z głównych celów przeprowadzonego w sobotę rano ataku USA i Izraela, wraz z prezydentem kraju Masuda Pezeszkiana.

Część sił skierowanych przeciwko Iranowi podczas ataku USA i Izraela uderzyła w należący do najwyższego przywódcy kompleks mieszkalno-administracyjny. Na zdjęciach satelitarnych, opublikowanych przez zachodnie media, widać znaczne uszkodzenia kilku budynków.

Najwyższy przywódca Iranu nie zabrał do tej pory głosu po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskiego ataku w sobotę rano czasu polskiego.

