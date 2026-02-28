Izrael: Ali Chamenei nie żyje. Netanjahu miał zobaczyć zdjęcie
- Wiele wskazuje na to, że Aliego Chameneiego już nie ma - stwierdził premier Binjamin Netanjahu. Jeden z wysokich rangą izraelskich urzędników przekazał następnie, że znaleziono ciało ajatollaha - informuje agencja Reutera. Izraelski przywódca miał zobaczyć jego zdjęcie. Strona irańska nie potwierdziła dotąd tych doniesień.
W skrócie
- Premier Izraela Binjamin Netanjahu przekazał, że wiele wskazuje na to, że Aliego Chameneiego "już nie ma".
- Izrael poinformował o zniszczeniu rezydencji Chameneiego i śmierci dowódców Gwardii Rewolucyjnej oraz urzędników sektora nuklearnego.
- Strona irańska nie potwierdziła informacji o śmierci Chameneiego, a irański minister zapewnił, że większość dowódców jest bezpieczna.
- Zniszczyliśmy rezydencję Chameneiego, zabiliśmy dowódców Gwardii Rewolucyjnej i wysokich urzędników sektora nuklearnego - wskazał izraelski polityk, dodając, że "wiele wskazuje na to, że Aliego Chameneiego już nie ma".
Jak poinformowała agencja Reutera, jeden z wysokich rangą izraelskich urzędników przekazał następnie, że znaleziono ciało ajatollaha. Izraelski Channel 12 poinformował z kolei, że Netanjahu pokazano jego zdjęcie.
Atak na Iran. Netanjahu: Wiele wskazuje, że Chameneiego już nie ma
Binjamin Netanjahu zaapelował następnie do mieszkańców Iranu, aby "zalali ulicę i dokończyli robotę" i zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował uderzenia przeciwko "terrorystycznemu reżimowi".
Informacje przekazane przez premiera Izraela nie zostały potwierdzone przez stronę irańską. - Najwyższy przywódca Iranu, o ile wiem, żyje - stwierdził wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.
Irański polityk zapewnił też, że w wyniku ataku Iran stracił "jednego dowódcę lub dwóch", ale większość z nich jest bezpieczna. Agencja Reutera z kolei informowała, powołując się na słowa członka rady miasta Teheran, że w atakach mieli zginąć zięć i synowa Chemeneiego.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Co z Alim Chameneim?
Według informacji podawanych przez światowe agencje, najwyższy przywódca Ali Chamenei był jednym z głównych celów przeprowadzonego w sobotę rano ataku USA i Izraela, wraz z prezydentem kraju Masuda Pezeszkiana.
Część sił skierowanych przeciwko Iranowi podczas ataku USA i Izraela uderzyła w należący do najwyższego przywódcy kompleks mieszkalno-administracyjny. Na zdjęciach satelitarnych, opublikowanych przez zachodnie media, widać znaczne uszkodzenia kilku budynków.
Najwyższy przywódca Iranu nie zabrał do tej pory głosu po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskiego ataku w sobotę rano czasu polskiego.