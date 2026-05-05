W skrócie W Turcji powstaje konwój 20 łodzi mający przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy, co według izraelskich mediów budzi poważne obawy przed możliwym starciem zbrojnym.

Izrael stosuje obecnie działania dyplomatyczne, lecz marynarka wojenna przygotowuje się do przechwycenia flotylli, a wcześniejsze podobne akcje kończyły się zatrzymaniami i deportacją aktywistów.

Organizatorzy flotylli deklarują chęć przekazania pomocy humanitarnej i przełamania morskiej blokady, której legalność jest kwestionowana, a konflikt izraelsko-palestyński w latach 2023-2025 doprowadził do dużych strat wśród ludności Strefy Gazy.

Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami - ostrzegły izraelskie media. Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia, a przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF) poinformowali, że Izrael wykorzystuje obecnie kanały dyplomatyczne, aby uniemożliwić wypłynięcie flotylli z Turcji.

Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - podkreślił serwis Jerusalem Post.

Próby przełamania blokady Gazy. Tak reaguje Izrael

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która zorganizowała inicjatywę "Mavi Marmara" w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez izraelskie jednostki specjalne w trakcie próby sforsowania izraelskiej blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło dziewięciu tureckich aktywistów. W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zastały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. Izrael zgodził się też wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar.

Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotyllę na zachód od greckiej Krety. Flotylla składała się z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 r. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Blokada morska Strefy Gazy. Izrael: To zgodne z prawem

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. ludzi.

Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., w którym zginęło ok. 1200 osób.

