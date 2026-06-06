Bliski Wschód
Bliski Wschód

Iskrzy na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały cele Iranu, Teheran reaguje

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

USA przeprowadziły atak na irańskie stacje radarowe po wcześniejszym zestrzeleniu dronów wysłanych przez Iran w kierunku Cieśniny Ormuz - poinformowało amerykańskie wojsko. Teheran odpowiedział wystrzeleniem rakiet w kierunku baz USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Celem padły również cztery tankowce, próbujące przepłynąć bez zgody cieśninę Ormuz. Do wymiany ognia doszło mimo formalnego zawieszenia broni.

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Iskrzy na Bliskim Wschodzie. USA donoszą o wymianie ciosów z IranemKENT NISHIMURA / Google MapsAFP

W skrócie

  • Siły USA dokonały ataku na irańskie stacje radarowe po zestrzeleniu dronów wystrzelonych przez Iran w kierunku Cieśniny Ormuz, co utrudnia rozwiązanie konfliktu między państwami.
  • Iran odpowiedział wystrzeleniem rakiet w kierunku baz USA w regionie oraz ostrzelaniem czterech tankowców próbujących przepłynąć Cieśninę Ormuz bez zgody Iranu.
  • Według amerykańskich sił zbrojnych większość irańskich rakiet została przechwycona, a twierdzenia Iranu o uszkodzeniu dowództwa 5. Floty USA w Bahrajnie uznano za fałszywe.
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Amerykańskie wojsko uważa, że cztery irańskie drony miały na celu zagrożenie regionalnemu ruchowi morskiemu - poinformował agencję Reutera przedstawiciel władz USA. Centralne Dowództwo USA poinformowało za pośrednictwem X, że Stany Zjednoczone przeprowadziły następnie atak na irańskie stanowiska obserwacyjne w Goruk i na wyspie Keszm, które znajdują się nad Cieśniną Ormuz.

Irańska agencja Mehr przekazała wcześniej, że w okolicach cieśniny Ormuz siły irańskie oddały "strzały ostrzegawcze". Oficjalny powód nie został wskazany, lecz działania te mogły być związane z ruchami okrętów USA.

Irańska Gwardia Rewolucyjna oświadczyła, że w odwecie za amerykańskie ataki wystrzeliła rakiety w kierunku baz USA w regionie oraz ostrzelała cztery tankowce próbujące przepłynąć cieśninę bez jej zgody.

Atak Iranu na cele w Kuwejcie i Bahrajnie. USA o "fałszywych twierdzeniach"

Siły amerykańskie potwierdziły, że w piątek w nocy Iran wystrzelił siedem rakiet balistycznych w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu.

Kuwejtskie media przekazały następnie, że ich obrona powietrzna przechwytywała "ataki rakietowe i dronowe nieznanego pochodzenia", podczas gdy w Bahrajnie rozległy się syreny, wzywające mieszkańców do szukania schronienia. Iran przyznał się do uderzeń w bazy amerykańskie w obu krajach za pomocą rakiet balistycznych, ale amerykańskie siły zbrojne poinformowały w odpowiedzi, że sześć spośród tych rakiet zostało przechwyconych, a siódma nie dotarła do celu.

"Obecnie nie ma doniesień o stratach wśród personelu USA, a irańskie twierdzenia o uszkodzeniu dowództwa 5. Floty USA w Bahrajnie są fałszywe" - przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) w komunikacie.

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Bliski Wschód. Trump twierdzi, że Iranowi zostało 21-22 proc. rakiet. "Są dumni"

Donald Trump przekazał wcześniej stacji NBC News, że chociaż większość irańskich zakładów produkujących drony i pociski została zniszczona, Irańczycy nadal mają dostęp do około jednej piątej swoich pocisków.

- Mają trochę pocisków, mają trochę dronów. Powiedziałbym, że procentowo to może 21-22 proc. ich pocisków. To dużo rakiet, ale nie jest to to samo, co było, gdy po raz pierwszy zaatakowaliśmy - powiedział Trump w programie "Meet the Press", zgodnie z fragmentami opublikowanymi przez stację w piątek.

Zapytany, dlaczego przywódcy Iranu - jeśli są tak zdesperowani, jak ich przedstawił - nie są bardziej skłonni do zawarcia porozumienia, Trump odpowiedział: Ponieważ są silni.

- Są dumni. Są rzeczy, których nigdy nie sądzili, że będą musieli zrobić, a jednak będą musieli, nie mają wyboru, a to trochę potrwa - ocenił.

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Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni między Iranem i USA w wojnie, którą Izrael i Stany Zjednoczone zaczęły 28 lutego. Jednak w obliczu okresowych potyczek porozumienie pełne pozostaje nieosiągalne.

Źródło: Reuters

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