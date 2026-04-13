W skrócie Iran określił ograniczenia USA względem statków na wodach międzynarodowych jako nielegalne.

Chiny zaapelowały o spokój i powściągliwość. Podkreśliły gotowość współpracy dla bezpieczeństwa energetycznego.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu mierzy się z krytyką dotyczącą sposobu prowadzenia wojny, co ma miejsce przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych oświadczył w poniedziałek, że ograniczenia Stanów Zjednoczonych dotyczące statków na wodach międzynarodowych są bezprawne i "stanowią piractwo", donosi Reuters.

Dodał, że Iran zdecydowanie wdroży "stały mechanizm" w celu kontroli cieśniny Ormuz w odpowiedzi na groźby USA dotyczące jej blokady.

Z kolei chińskie ministerstwo spraw zagranicznych, odnosząc się do zapowiedzi Trumpa, oświadczyło, że wszystkie strony powinny "zachować spokój i powściągliwość".

Cieśnina Ormuz. Groźby Trumpa, odpowiedź Iranu i apel Chin

Jak oświadczył rzecznik irańskich sił zbrojnych, porty Zatoki Perskiej muszą być dostępne albo "dla wszystkich, albo dla nikogo". Zaznaczył, że żaden port w regionie nie pozostanie bezpieczny, jeśli porty irańskie będą zagrożone.

Utrzymanie kluczowego szlaku wodnego bezpiecznym leży we wspólnym interesie społeczności międzynarodowej - ocenił rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun podczas konferencji prasowej.

Dyplomata dodał, że Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego i dostaw.

"The Washington Post": Netanjahu w ogniu krytyki po zawieszeniu broni

Tymczasem w tle zapowiedzi Iranu ws. cieśniny Ormuz toczy się izraelska dyskusja dotycząca zawieszenia broni. Jak donosi "The Washington Post", zdaniem nie tylko wysokich rangą urzędników, lecz także wielu cywilów, decyzja o wstrzymaniu wymiany ognia nastąpiła przedwcześnie.

Stosunek Izraelczyków wobec tymczasowego rozejmu jest ambiwalentny. Z jednej strony słyszalne są wyrazy ulgi związane z ustąpieniem ataków odwetowych, z drugiej panuje przekonanie, że wojna nie wyrządziła jeszcze Iranowi wystarczających szkód, jedynie częściowo osłabiając siły reżimu.

Binjamin Netanjahu mierzy się w związku z tym z krytyką. Na scenie politycznej oraz w wypowiedziach cywilów wybrzmiewa przekonanie, że ataki na Iran powinny zostać zintensyfikowane, a zakończenie wojny nastąpi dopiero wtedy, gdy reżim zostanie ostatecznie pokonany.

Żądania zintensyfikowania ataków pojawiają się w obliczu danych dostarczanych przez organizacje obrońców praw człowieka. Jak informują, w ciągu prawie sześciu tygodni nalotów Izrael zabił w Iranie co najmniej 2000 osób. Z kolei przeciwnik pozbawił życia około 20 osób w Izraelu i cztery na Zachodnim Brzegu, jak przekazują urzędnicy.

Izrael. Pozycja Netanjahu słabnie, opozycja o "katastrofie politycznej"

Premier Binjamin Netanjahu jest krytykowany zarówno za sposób prowadzenia wojny, jak i porozumienie o zawieszeniu broni, na które, zdaniem przedstawicieli opozycji, właściwie nie miał wpływu.

"Rząd sprzedał nam iluzje" - powiedział Naftali Bennett, były premier i rywal Netanjahu, dodając, że ze względu na to "wiele osób odczuwa dziś głębokie rozczarowanie". Z kolei lider opozycji Jair Lapid nazwał zawieszenie broni największą "katastrofą polityczną w całej naszej historii".

Tymczasowy rozejm, jak twierdzi Avigdor Liberman, prawicowy parlamentarzysta sprzeciwiający się Netanjahu, "daje reżimowi ajatollahów chwilę wytchnienia i szansę na reorganizację".

Przeciwne głosy płyną ze strony zwolenników premiera, odrzucających krytykę jako defetyzm i manewry polityczne przed wyborami, które mają się odbyć w październiku. Ostatnie sondaże izraelskich mediów pokazują, że pozycja premiera osłabła.

Źródło: "The Washington Post", Reuters

