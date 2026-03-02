Irańskie pociski spadły na Jerozolimę. Są ranni
Co najmniej trzy osoby zostały ranne w Jerozolimie w wyniku nocnego ataku Iranu na Izrael. Na położoną w okolicach miasta drogę spadł irański pocisk. Z kolei w pobliskim Bet Szemesz zginęło osiem osób, a kolejne kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Izrael jest celem irańskiego uderzenia odwetowego.
W skrócie
- Co najmniej trzy osoby zostały ranne w okolicach Jerozolimy w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego.
- W Bet Szemesz zginęło osiem osób, a 28 zostało rannych po ataku rakietowym.
- Izrael stał się celem irańskiego ataku odwetowego po wcześniejszych bombardowaniach.
Trzy osoby zostały ranne w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w drogę w okolicach Jerozolimy - podał w niedzielę wieczorem izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.
Według stacji CNN może to być pierwsze uderzenie irańskiej rakiety na obszarze Jerozolimy, odkąd Iran rozpoczął ataki w odwecie za rozpoczęte w sobotę amerykańsko-izraelskie bombardowania jego terytorium.
Iran przeprowadził atak na Izrael. Pociski uderzyły w Jerozolimę
Początkowo Czerwona Gwiazda Dawida informowała o sześciu rannych, ale później skorygowała bilans do trzech osób, dodając, że udzielono również pomocy dwóm innym osobom, przeżywającym atak paniki - przekazał Times of Israel.
Agencja AFP poinformowała natomiast, powołując się na informacje lokalnej straży pożarnej, że w niedzielę wieczorem, po wystrzeleniu przez Iran salwy pocisków w kierunku Izraela, w rejonie Jerozolimy rannych zostało siedem osób.
Dziennikarze AFP w Jerozolimie widzieli na niebie błyski, powstające prawdopodobnie podczas strącania nadlatujących pocisków przez izraelską obronę przeciwlotniczą.
W mieście Bet Szemesz, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, w wyniku irańskiego ataku rakietowego zginęło osiem osób, a 28 zostało rannych - informowały wcześniej w niedzielę służby ratunkowe.