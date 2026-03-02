Irańskie pociski spadły na Jerozolimę. Są ranni

W skrócie Co najmniej trzy osoby zostały ranne w okolicach Jerozolimy w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego.

W Bet Szemesz zginęło osiem osób, a 28 zostało rannych po ataku rakietowym.

Izrael stał się celem irańskiego ataku odwetowego po wcześniejszych bombardowaniach.

Trzy osoby zostały ranne w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w drogę w okolicach Jerozolimy - podał w niedzielę wieczorem izraelski portal Times of Israel, powołując się na pogotowie ratunkowe.

Według stacji CNN może to być pierwsze uderzenie irańskiej rakiety na obszarze Jerozolimy, odkąd Iran rozpoczął ataki w odwecie za rozpoczęte w sobotę amerykańsko-izraelskie bombardowania jego terytorium.

Iran przeprowadził atak na Izrael. Pociski uderzyły w Jerozolimę

Początkowo Czerwona Gwiazda Dawida informowała o sześciu rannych, ale później skorygowała bilans do trzech osób, dodając, że udzielono również pomocy dwóm innym osobom, przeżywającym atak paniki - przekazał Times of Israel.

Agencja AFP poinformowała natomiast, powołując się na informacje lokalnej straży pożarnej, że w niedzielę wieczorem, po wystrzeleniu przez Iran salwy pocisków w kierunku Izraela, w rejonie Jerozolimy rannych zostało siedem osób.

Dziennikarze AFP w Jerozolimie widzieli na niebie błyski, powstające prawdopodobnie podczas strącania nadlatujących pocisków przez izraelską obronę przeciwlotniczą.

W mieście Bet Szemesz, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, w wyniku irańskiego ataku rakietowego zginęło osiem osób, a 28 zostało rannych - informowały wcześniej w niedzielę służby ratunkowe.

