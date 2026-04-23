W skrócie USA przejęły tankowiec, który miał przewozić irańską ropę po środowych atakach Iranu na trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz.

Irańskie szybkie i silnie uzbrojone motorówki nadal operują na wodach cieśniny Ormuz, pomimo twierdzeń USA o zniszczeniu znacznej części tej floty.

Dane z systemu śledzenia statków wskazują, że Majestic X znajduje się na Oceanie Indyjskim, w pobliżu miejsca, gdzie wcześniej Amerykanie przejęli tankowiec Tifani.

Obecnie Stany Zjednoczone twierdzą, że utrzymują blokadę cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump wielokrotnie twierdził, że USA zniszczyły praktycznie całą irańską flotę okrętów.

Mimo to na wodach cieśniny Ormuz nadal operują niewielkie i szybkie irańskie motorówki. Według szacunków Iran przed wojną posiadał setki, a może nawet tysiące tego typu łodzi. Od początku wojny około 100 z nich miało zostać jednak zniszczonych.

Irańskie motorówki są silnie uzbrojone i stanowią duże zagrożenie na wodach cieśniny. Agencja Reutera informuje, że zazwyczaj poruszają się one w grupach liczących kilkanaście jednostek, formując groźne roje. W środę Teheran wykorzystał je m.in. do ataków na trzy kontenerowce.

Media: Iran rozmieścił kolejne miny w cieśninie Ormuz

Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz - podał w czwartek amerykański portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Axios zwrócił uwagę, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić - jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii - największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.

Portal podkreślił, że wojsko amerykańskie odkryło irańską operację minowania i uważnie ją śledzi. Dodał, że Waszyngton wie, ile nowych min rozmieścił Iran, ale liczby te są na razie tajne. Wiadomo jedynie, że amerykańska marynarka wojenna używa podwodnych dronów w operacji usuwania min w Ormuzie.

Napięcie w na Bliskim Wschodzie. USA zajęły tankowiec

"Będziemy kontynuować globalne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnych sieci i przechwytywanie statków dostarczających Iranowi wsparcie materialne - niezależnie od tego, gdzie operują" - poinformował z kolei Departament Wojny.

Resort opublikował nagranie z przejęcia statku, na którym widać żołnierzy amerykańskich na pokładzie jednostki.

Do przejęcia doszło po tym, gdy w środę Iran zaatakował trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz i przejął dwa z nich - podkreśliła agencja AP. Dane z systemu śledzenia statków pokazały, że Majestic X znajduje się na Oceanie Indyjskim, między Sri Lanką a Indonezją - mniej więcej w tym samym miejscu, co tankowiec Tifani, przejęty przez siły amerykańskie wcześniej, gdy zmierzał do chińskiego portu Zhoushan.

Źródło: Reuters

