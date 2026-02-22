W skrócie Iran i USA nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie zniesienia sankcji w zamian za rezygnację z programu nuklearnego.

Irański urzędnik sugeruje możliwość eksportu wzbogaconego uranu przez regionalne konsorcjum przy zachowaniu prawa do pokojowego wzbogacania.

Kolejna tura negocjacji zaplanowana jest na początek marca, a sytuacja w regionie pozostaje napięta z powodu możliwych ataków USA.

Irański urzędnik stwierdził, że Waszyngton i Teheran nie doszły dotychczas do porozumienia w sprawie skali i sposobu znoszenia sankcji nałożonych na Iran w zamian za rezygnację przez ten kraj ze swojego programu nuklearnego. Według niego irańskie władze mogłyby rozważyć możliwość eksportu części swojego wzbogaconego uranu za pośrednictwem regionalnego konsorcjum w zamian za uznanie prawa Teheranu do "pokojowego wzbogacania uranu".

Jednocześnie wykluczył on możliwość przekazania USA kontroli nad swoimi złożami ropy i gazu. Zaznaczył jednak, że amerykańskie firmy mogłyby zaangażować się w wydobycie surowców w Iranie.

Według urzędnika kolejna tura negocjacji między Iranem a USA została zaplanowana na początek marca. - Negocjacje trwają i istnieje szansa na osiągnięcie tymczasowego porozumienia - stwierdził.

Bliski Wschód. Iran szykuje się na atak USA

Mimo trwających rozmów sytuacja w regionie pozostaje napięta. Prezydent USA Donald Trump wzmacnia siły amerykańskie w pobliżu Iranu. Zapowiedział również, że rozważa ataki na irańską infrastrukturę nuklearną. W czwartek stwierdził, że przekona się, czy porozumienie jest możliwe w ciągu 10-15 dni.

Według doniesień brytyjskiej telewizji Sky News Iran przygotowuje się na potencjalny amerykański atak. Zdjęcia satelitarne, do których dotarła stacja, pokazują, że Irańczycy starają się zasypać tunele prowadzące do kompleksu w pobliżu Isfahanu, gdzie rzekomo ma znajdować się większość wzbogaconego uranu posiadanego przez Iran. Według ekspertów działania te mogą wskazywać na to, że na miejscu nadal "znajduje się coś cennego".

Jednocześnie Iran remontuje bazę rakietową w Tebriz po izraelskich atakach z 2025 roku oraz buduje "betonowy sarkofag" wokół obiektu wojskowego w Parchin. Z kolei pod koniec stycznia siły irańskie przeprowadziły wraz z siłami rosyjskimi ćwiczenia w Zatoce Osmańskiej i na Oceanie Indyjskim.

