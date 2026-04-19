W skrócie Irański statek towarowy TOUSKA próbował przełamać amerykańską blokadę, odmówił zastosowania się do poleceń sił USA i został ostrzelany przez amerykańską marynarkę.

Na pokładzie statku operują marines, a jednostka jest sankcjonowana przez Departament Skarbu USA za wcześniejszą nielegalną działalność.

Iran odrzucił propozycję kolejnych rozmów pokojowych z USA.

Donald Trump sprecyzował, że statek o nazwie TOUSKA nie zdołał w niedzielę przełamać amerykańskiej blokady irańskich portów i jednocześnie odmówił zastosowania się do poleceń sił USA w regionie.

Iran. USA ostrzelały statek, próbował przełamać blokadę

"Irańska załoga odmówiła słuchania, więc nasz okręt marynarki zatrzymał ich w miejscu, wysadzając dziurę w maszynowni" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Trump dodał, że irańska jednostka jest sankcjonowana przez Departament Skarbu USA z powodu jej wcześniejszej nielegalnej działalności.

"Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie" - podał Trump, wskazując na operację prowadzoną przez marines.

Blokada irańskich portów. Doniesienia o planach USA

Iran ogłosił w sobotę, że ponownie zamyka cieśninę Ormuz z powodu kontynowania amerykańskiej blokady irańskich portów. Według Teheranu takie zachowanie łamie warunki zawieszenia broni, tymczasem USA nie zamierzają zaprzestać wywierania presji gospodarczej.

"The Wall Street Journal" podał w sobotę, powołując się na amerykańskich urzędników, że Waszyngton planuje globalny pościg za irańskimi statkami lub jednostkami wspierającymi Iran. Dotyczy to również statków z floty cieni, z których korzysta Rosja.

Nazywany "Ekonomiczną Furią" nowy etap konfliktu na Bliskim Wschodzie ma wymusić na władzach Teheranu przyjęcie amerykańskich warunków dotyczących neutralizacji irańskiego potencjału nuklearnego.

Jednakże Iran w niedzielę odrzucił propozycję kolejnych rozmów pokojowych z USA. Wiadomość podała państwowa agencja informacyjna, kilka godzin po tym, jak Trump oświadczył, że wysyła swoich dyplomatów do Pakistanu na rozmowy i zaatakuje Iran, jeśli nie zaakceptuje stawianych mu żądań.

Źródła: Reuters, "WSJ"

