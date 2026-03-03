Irański sprzęt od Putina w ogniu. Dowództwo USA pokazało nagranie
Centralne Dowództwo armii USA opublikowało nagranie dokumentujące atak na pojazd irańskiej obrony powietrznej. Serwis ArmyRecognition stwierdził, że maszyna to najprawdopodobniej rosyjski Tor-M1. Uderzenie było odpowiedzią na serię nalotów i ataków rakietowych na sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi kraje Bliskiego Wschodu.
W skrócie
Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) nie sprecyzowało, z jakiego typu samolotu czy wyrzutni przeprowadzono atak, nie podało też dokładnego miejsca tego starcia.
Opublikowany w sieci film pokazuje jednak, jak precyzyjny pocisk uderza w gąsienicowy, wyposażony w radar pojazd irańskiej obrony przeciwlotniczej, który podrywa się w powietrze otoczony chmurą gęstego, czarnego dymu.
Pojazd irańskiej obrony przeciwlotniczej zniszczony. Precyzyjne uderzenie armii USA
Uderzenie w irańskie wyrzutnie rakiet i systemy obrony było odpowiedzią na serię nalotów dronów kamikadze i ataków rakietowych, przeprowadzonych w niedzielę przez Teheran na sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi kraje Bliskiego Wschodu.
CENTCOM określiło sfilmowany atak jako element działań mających zakłócić i osłabić irański potencjał rakietowy oraz ochronić personel USA i sojuszników, a w rzeczywistości stworzyć warunki dla bezkarnych ataków własnego lotnictwa na pozostałe irańskie cele.
Obsługiwane przez Teheran rosyjskie systemy Tor-1 i S-300PMU-1 są głównym elementem irańskiej obrony przeciwlotniczej. Oba działają na wysokości do 10 km i na odległość do 12 km, chroniąc ważne obiekty przed pociskami lecącymi na niskich wysokościach.
Iran podpisał z Rosją tajną umowę. Chodzi o dostawy sprzętu
W grudniu 2025 roku Iran i Rosja podpisały tajną umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K333 Wierba.
Zgodnie z warunkami umowy Kreml planował dostarczyć Teheranowi 500 wyrzutni i 2,5 tys. pocisków 9M336 w latach 2027-2029, chociaż część tego sprzętu mogła dotrzeć do Iranu tuż przed rozpoczętym w sobotę rano atakiem Stanów zjednoczonych i Izraela.
Iran zabiegał również o rosyjskie systemy S-400 Triumf, jednak nie ma potwierdzonych doniesień, że Kreml zdecydował się na ich sprzedaż.
Iran posiada również własne systemy, takie jak Bawar-373, ale według raportów CENTCOM wiele z nich zostało zniszczonych w pierwszych godzinach trwającego konfliktu.