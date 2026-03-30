Irański pocisk nad krajem NATO. Doszło do zestrzelenia

W skrócie Rakieta wystrzelona z Iranu wleciała w turecką przestrzeń powietrzną i została zestrzelona przez systemy NATO.

Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało o incydencie i podkreśliło, że bezpieczeństwo kraju jest priorytetem.

Po wcześniejszych podobnych zdarzeniach NATO rozmieściło system obrony Patriot w prowincji Malatya, gdzie baza Kurecik pomogła zidentyfikować irańskie rakiety.

Informacje na temat incydentu turecki resort obrony przekazał w poniedziałek. Zgodnie z komunikatem, rakieta, wystrzelona z terytorium Iranu, wleciała w przestrzeń powietrzną Turcji.

Pocisk następnie został zestrzelony przez systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego. Incydent ten jest czwartym tego typu zdarzeniem od początku wojny USA i Izraela z Iranem.

Iran. Przestrzeń powietrzna Turcji naruszona, jest komunikat

"Bez wahania i zdecydowanie podejmujemy wszelkie niezbędne działania przeciwko wszelkim zagrożeniom dla terytorium i przestrzeni powietrznej naszego kraju" - napisano w komunikacie resortu.

Ministerstwo podkreśliło, że uważnie monitoruje wszelkie zmiany sytuacji w regionie, a bezpieczeństwo Turcji jest absolutnym priorytetem.

W pierwszej połowie marca doszło do trzech podobnych przechwyceń pocisków wystrzelonych z Iranu. W odpowiedzi na nie Ankara wystosowała w stosunku do Teheranu oficjalny protest i ostrzeżenie.

Irańskich reżim w odpowiedzi zaprzeczył, że autoryzował użycie rakiet, które zostały zestrzelone w tureckiej przestrzeni powietrznej. Zaproponował także Turcji wszczęcie wspólnego śledztwa w tej sprawie.

Turcja. Pociski z Iranu w przestrzeni powietrznej kraju NATO

Trzeci z pocisków, które naruszyły przestrzeń powietrzną Turcji, wpłynął także na sytuację żołnierzy polskiego kontyngentu w tym kraju. Wojskowi stacjonujący w bazie Incirlik Air Base musieli z jego powodu na pewien czas schronić się w bunkrach.

W odpowiedzi na incydenty NATO zdecydowało o rozmieszczeniu jednego z amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot w południowo-wschodniej prowincji Malatya.

W tym regionie znajduje się baza radarowa Kurecik, która dostarcza Sojuszowi istotnych danych i pomogła zidentyfikować dwie pierwsze irańskie rakiety balistyczne zmierzające w kierunku Turcji.

