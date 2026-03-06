W skrócie Dowództwo Centralne USA poinformowało, że irański "lotniskowiec dla dronów" został trafiony i płonie.

Sri Lanka przejęła kontrolę nad okrętem wojennym IRINS Buszehr po ewakuacji załogi z powodu awarii silnika.

Dwa dni wcześniej Stany Zjednoczone storpedowały irańską fregatę IRIS Dena, która zatonęła u wybrzeży Sri Lanki.

"Siły amerykańskie nie szczędzą wysiłków, by zatopić całą irańską marynarkę wojenną. Dziś irański 'lotniskowiec dla dronów', mniej więcej wielkości lotniskowca z czasów II wojny światowej, został trafiony i teraz płonie" - podało w piątek rano Dowództwo Centralne USA.

Amerykańskie uderzenie na statek Iranu to nie pierwszy cios, który został w ostatnich dniach zadany irańskiej marynarce.

Atak na Iran. USA: "Lotniskowiec dla dronów" trafiony i płonie

W piątek Sri Lanka przejęła kontrolę nad okrętem wojennym IRINS Buszehr po ewakuacji załogi tej jednostki, która zgłosiła awarię silnika.

- Okręt zostanie zacumowany w porcie Trikunamalaja w północno-wschodniej części wyspy - powiedział agencji AFP wysoki rangą lankijski urzędnik.

204 marynarzy zostało zabranych z pokładu IRINS Buszehr i rozlokowanych na trzy okręty marynarki wojennej Sri Lanki. Obecnie te osoby przebywają w obozie wojskowym w pobliżu stolicy, Kolombo. Czterech Irańczyków pozostało na pokładzie, aby pomóc lankijskim marynarzom - dodał rozmówca AFP.

Prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake wydał zgodę na wpłynięcie irańskiego okrętu wojennego na wody terytorialne wyspy po zgłoszeniu przez załogę awarii jednego z dwóch silników. Oświadczył, że podjął tę decyzję, aby ratować ludzkie życie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Sri Lanka przejęła irański okręt

"Zazdrośnie bronimy naszej polityki niezaangażowania, dbając jednocześnie o to, aby wartości humanitarne pozostały naszym najwyższym priorytetem" - oświadczył Dissanayake w piątek w serwisie X.

Jego zdaniem Sri Lanka "podjęła interwencję w sposób, który pokazał jej zaangażowanie w przestrzeganie konwencji międzynarodowych, a także ochronę reputacji i godności kraju oraz życia ludzkiego".

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) poinformował, że obserwuje sytuację i współpracuje z lokalnymi władzami, aby pomóc ocalałym z IRIS Dena.

Łódź podwodna USA uderzyła w irańską fregatę. Okręt zatonął

Dwa dni wcześniej z kolei Stany Zjednoczone storpedowały irańską fregatę IRIS Dena, która zatonęło u wybrzeży Sri Lanki.

Władze tego kraju poinformowały, że uratowano 32 osoby znajdujące się na pokładzie jednostki. Jak podała agencja Reutera, wiceminister spraw zagranicznych Sri Lanki przekazał w lokalnej telewizji, że zginęło ponad 80 osób.

Oba irańskie okręty wojenne - storpedowana Dena i zacumowany w Trikunamalai IRINS Buszehr uczestniczyły wcześniej w ćwiczeniach wojskowych, prowadzonych wspólnie z Indiami.

Od początku operacji przeciwko Iranowi, czyli od 28 lutego, amerykańskie siły zaatakowały około 2 tys. celów w tym kraju. Zniszczono 17 irańskich okrętów - poinformował we wtorek admirał Brad Cooper, stojący na czele Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM). Dzień wcześniej, w poniedziałek, CENTCOM powiadomiło o zniszczeniu wszystkich 11 irańskich okrętów wojennych w Zatoce Omańskiej.

