Irański dron uderzył w wieżowiec w Bahrajnie. Potężna eksplozja
Irańskie pociski spadły na dzielnicę mieszkalną Manamy, stolicy Bahrajnu. Na jednym z filmów, nagranych przez mieszkańców stolicy i udostępnionych w mediach społecznościowych, widać dron trafiający w wieżowiec. Uderzenie jest skutkiem działań odwetowych podjętych przez Iran po ataku USA i Izraela.
"Szereg budynków mieszkalnych w stolicy Manamie stał się celem ataków, a obrona cywilna nadal zapewnia działania gaśnicze i ratownicze na dotkniętych obszarach" - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu.
W kolejny oświadczeniu resort dodał, że na skutek uderzeń dronów i spadających odłamków uszkodzone zostały trzy budynki w Manamie i Muharraku.
W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, nagrane przez mieszkańców miasta, które obrazują irańskie uderzenie. Na jednym z nich widać dron szybko zbliżający się do jednego z wieżowców.
Atak na Iran. Irański dron uderzył w wieżowiec w Bahrajnie
Bezzałogowiec z głośnym hukiem uderzył w budynek, wywołując eksplozję i falę ognia oraz dymu. Nagranie kończy obraz płonących okien w miejscu, gdzie trafił dron.
Bahrajn, jeden z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, od kilku godzin pada ofiarą ataków odwetowych Iranu.
Wcześniej pojawiły się informacje o skutecznym uderzeniu na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju. Po ataku lokalne władze zdecydowały o ewakuacji mieszkańców dzielnicy, w której znajduje się baza.
Bahrajn ogłosił także przejście szkół w całym kraju w tryb zdalny, a mieszkańcy wyspy zostali poproszeni o nieopuszczanie budynków, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne.
