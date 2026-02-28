W skrócie Irański dron uderzył w wieżowiec w Manamie, stolicy Bahrajnu.

Bahrajn przeprowadził ewakuację mieszkańców i wprowadził naukę zdalną w szkołach.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące skutki ataku.

"Szereg budynków mieszkalnych w stolicy Manamie stał się celem ataków, a obrona cywilna nadal zapewnia działania gaśnicze i ratownicze na dotkniętych obszarach" - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu.

W kolejny oświadczeniu resort dodał, że na skutek uderzeń dronów i spadających odłamków uszkodzone zostały trzy budynki w Manamie i Muharraku.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, nagrane przez mieszkańców miasta, które obrazują irańskie uderzenie. Na jednym z nich widać dron szybko zbliżający się do jednego z wieżowców.

Atak na Iran. Irański dron uderzył w wieżowiec w Bahrajnie

Bezzałogowiec z głośnym hukiem uderzył w budynek, wywołując eksplozję i falę ognia oraz dymu. Nagranie kończy obraz płonących okien w miejscu, gdzie trafił dron.

Bahrajn, jeden z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, od kilku godzin pada ofiarą ataków odwetowych Iranu.

Wcześniej pojawiły się informacje o skutecznym uderzeniu na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w stolicy kraju. Po ataku lokalne władze zdecydowały o ewakuacji mieszkańców dzielnicy, w której znajduje się baza.

Bahrajn ogłosił także przejście szkół w całym kraju w tryb zdalny, a mieszkańcy wyspy zostali poproszeni o nieopuszczanie budynków, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne.

Źródło: AFP

