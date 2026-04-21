W skrócie Irański dowódca zapowiedział natychmiastową i zdecydowaną reakcję sił zbrojnych na wszelkie nowe wrogie działania przeciwników.

We wtorek w nocy kończy się dwutygodniowy rozejm między USA a Iranem. Tego dnia ma rozpocząć się druga runda negocjacji pokojowych w Pakistanie.

Po stronie amerykańskiej w negocjacjach wezmą udział wiceprezydent J.D. Vance i specjalni wysłannicy Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. Skład irańskiej delegacji pozostaje nieznany.

Dowódca Kwatery Głównej Khatam-al Anbiya Ali Abdollahi Aliabadi podkreślił, że Teheran utrzymuje przewagę militarną, w tym nad zarządzaniem ruchem statków przez cieśninę Ormuz. Dodał, że nie pozwoli prezydentowi USA "tworzyć fałszywej narracji o sytuacji

w terenie".

Dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wygasa

we wtorek w nocy (czasu polskiego). Obie strony oskarżają się wzajemnie o jego naruszenie.

Jak informuje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy, Teheran wysyła do Pakistanu swój zespół negocjatorów na rozmowy z USA. Według portalu Axios Biały Dom przez cały poniedziałek oczekiwał na sygnał z Teheranu o wysłaniu delegacji.

Chaos wokół drugiej rundy negocjacji USA-Iran. Niepewność przed końcem rozejmu

Źródła Bloomberga podały, że Irańczycy zwlekali, ponieważ Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej naciskał na negocjatorów, aby zajęli bardziej stanowcze stanowisko. Mieli nalegać, by nie prowadzić żadnych rozmów, dopóki nie zakończy się blokada irańskich portów ze strony USA.

O udział w rozmowach apelowali do Irańczyków mediatorzy z Pakistanu, Egiptu i Turcji.

Irański zespół negocjatorów czekał na zgodę od najwyższego przywódcy, który - według źródeł - dał "zielone światło" w nocy w poniedziałek.

Sprzeczne informacje wokół udziału J.D. Vance'a w negocjacjach

W negocjacjach weźmie udział wiceprezydent USA J.D. Vance, który wyruszył do Pakistanu we wtorek rano - poinformował portal Axios, powołując się na źródła we władzach USA.

Trump przekonywał w poniedziałkowej rozmowie z "New York Post", że wiceprezydent jest już w drodze i wyląduje w Pakistanie w ciągu kilku godzin. Biały Dom nie potwierdził jednak tych doniesień, a media informowały, że Vance nie opuścił jeszcze USA.

Do Islamabadu mają polecieć także wysłannicy Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. Skład irańskiej delegacji pozostaje nieznany.

Źródła: Reuters, PAP

