W skrócie Ambasador Iranu w Pakistanie poinformował, że rozmowy dotyczące wstrzymania działań wojennych zbliżają się do krytycznego etapu.

Prezydent USA Donald Trump wyznaczył władzom w Teheranie termin na zawarcie porozumienia gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, grożąc zniszczeniem kluczowej infrastruktury Iranu.

Media poinformowały, że Iran i USA odrzuciły propozycję mediatorów dotyczącą 45-dniowego zawieszenia broni, a mediację prowadzą Pakistan, Egipt i Turcja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Pozytywne i produktywne wysiłki Pakistanu, podejmowane z dobrą wolą i zaangażowaniem, mające na celu wstrzymanie wojny, zbliżają się do krytycznego, wrażliwego etapu..." - napisał na platformie X irański ambasador.

Irański ambasador: Negocjacje USA z Iranem zbliżają się do "krytycznego etapu"

Wiadomość pojawiła się kilkanaście godzin przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jeśli do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce) władze w Teheranie nie zawrą porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, zniszczona zostanie kluczowa infrastruktura Iranu.

Ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, skutkując gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie.

W poniedziałek media przekazały, że zarówno Iran jak i USA odrzuciły propozycję przygotowaną przez mediatorów dotyczącą 45-dniowego zawieszenia broni. Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja.

