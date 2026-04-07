Irański ambsador ogłasza: Rozmowy zbliżają się do krytycznego etapu
Ambasador Iranu w Pakistanie Reza Amiri Moghadam poinformował, że rozmowy o wstrzymaniu działań wojennych wchodzą w "krytyczny etap". Pakistan pośredniczy w negocjacjach dotyczących trwającego od 28 lutego konfliktu USA i Izraela z Iranem.
W skrócie
- Ambasador Iranu w Pakistanie poinformował, że rozmowy dotyczące wstrzymania działań wojennych zbliżają się do krytycznego etapu.
- Prezydent USA Donald Trump wyznaczył władzom w Teheranie termin na zawarcie porozumienia gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, grożąc zniszczeniem kluczowej infrastruktury Iranu.
- Media poinformowały, że Iran i USA odrzuciły propozycję mediatorów dotyczącą 45-dniowego zawieszenia broni, a mediację prowadzą Pakistan, Egipt i Turcja.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Pozytywne i produktywne wysiłki Pakistanu, podejmowane z dobrą wolą i zaangażowaniem, mające na celu wstrzymanie wojny, zbliżają się do krytycznego, wrażliwego etapu..." - napisał na platformie X irański ambasador.
Wiadomość pojawiła się kilkanaście godzin przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jeśli do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce) władze w Teheranie nie zawrą porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, zniszczona zostanie kluczowa infrastruktura Iranu.
Ataki amerykańsko-izraelskie na Iran i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, skutkując gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie.
W poniedziałek media przekazały, że zarówno Iran jak i USA odrzuciły propozycję przygotowaną przez mediatorów dotyczącą 45-dniowego zawieszenia broni. Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja.