Bliski Wschód

Irańscy żołnierze chcą przechytrzyć USA i Izrael. Znaleźli schronienie

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Żołnierze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), milicji Basidż i straży granicznej opuszczają swoje posterunki i przenoszą się do meczetów, licząc, że unikną ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela - wynika z raportu Kurdistan Human Rights Network, francuskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka w Iranie.

Meczet z niebieską kopułą i minaretami za drzewami, ozdobna barierka na pierwszym planie
Irańskie służby szukają schronienia przed atakami USA i Izraela w meczetachMorteza Nikoubazl/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Żołnierze IRGC, milicji Basidż i straży granicznej przenoszą się z posterunków do meczetów, według Kurdistan Human Rights Network.
  • Świadkowie twierdzą, że meczety w zachodnim Iranie i kilku miastach, takich jak Paveh, Mariwan, Bane, Sardaszt i niektórych dzielnicach Teheranu, stały się schronieniem dla tych sił.
  • Według raportu organizacji, wojsko wykorzystuje obecność cywilów w meczetach jako "żywe tarcze" w obawie przed atakami USA i Izraela.
Świadkowie, na których powołała się organizacja, relacjonowali, że schronienie w meczetach znaleźli członkowie IRGC i straży granicznej w zachodniej części Iranu, sąsiadującej z Irakiem i Turcją. W tym rejonie muzułmańskie świątynie zostały zamienione na posterunki m.in. w takich przygranicznych miastach, jak Paveh, Mariwan, Bane i Sardaszt.

Do meczetów przenieśli się również żołnierze IRGC i członkowie milicji Basidż, stacjonujący w kilku dzielnicach Teheranu.

Irańskie siły specjalne i policja przeniosły się - według relacji świadków - do kostnicy w położonym nieopodal Teheranu mieście Karadż.

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Z kolei przed kilkoma dniami mieszkańcy Kazerun w południowo-zachodnim Iranie poinformowali serwis Iranwire, że koszary podporządkowanych IRGC brygad Chamran i Imam Sajjad zostały ewakuowane i przeniesione na miejskie tereny rekreacyjne.

    Iran. Strażnicy Rewolucji szukają schronienia w meczetach

    Kurdistan Human Rights Network poinformowała, że na pograniczu turecko-irańskim operujący z meczetów członkowie IRGC i straży granicznej ostrzegli mieszkańców, aby pod żadnym pozorem nie zbliżali się do pasa granicznego, grożąc, że otworzą ogień do każdego, kto znajdzie się w pobliżu granicy.

    Zachodnie regiony przygraniczne Iranu, głównie Kurdystan, Kermanszah i Zachodni Azerbejdżan zamieszkują przede wszystkim tzw. kulbarowie, czyli tragarze, którzy często z narażeniem życia prowadzą handel transgraniczny, aby przetrwać w ubogim górzystym rejonie.

    Wkraczanie irańskich sił zbrojnych do meczetów oznacza, że tworzą one z ludności cywilnej "żywe tarcze", które mają ochronić je przed atakami USA i Izraela - oceniła organizacja humanitarna w swoim raporcie.

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
