Irańczycy nie zgadzają się na inspekcję. Sprzeczne komunikaty z USA
Iran nie zgadza się na inspekcję ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rzecznik tamtejszego MSZ Esmaeil Baghaei przekazał oświadczenie sprzeczne ze słowami wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. "Pomimo ich fałszywych oświadczeń Iran w pełni i całkowicie zgodził się na audyty nuklearne na najwyższym poziomie" - twierdzi z kolei Donald Trump.
W skrócie
- Iran nie zamierza zgodzić się na inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
- Donald Trump utrzymuje jednak, że Teheran w pełni zaakceptował zarówno audyty, jak i ciągłe kontrole nuklearne.
- Stany Zjednoczone tymczasowo zawiesiły sankcje naftowe po podpisaniu wstępnego porozumienia z Iranem, które określa przyszłe negocjacje w sprawach nuklearnych.
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Rzecznik MSZ Iranu Esmaeil Baghaei podkreślił, że nie istnieje żaden protokół regulujący inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).
- Strony porozumienia wstępnego (między USA i Iranem - red.) dążą do wypełnienia wszystkich jego punktów, nim rozpoczną się rozmowy o kwestiach nuklearnych - powiedział Baghaei. Zaznaczył również, że w Szwajcarii nie doszło do spotkania Irańczyków z dyrektorem generalnym MAEA Rafaelem Grossim.
W podobnym duchu wypowiedział się we wtorek irański ambasador przy ONZ w Genewie Ali Bahreini. Według niego podczas negocjacji nie pojawił się temat wpuszczenia inspektorów MAEA do Iranu, a na tym etapie rozmów "jest za wcześnie, by poruszać kwestie irańskich instalacji nuklearnych".
Irańczycy dementują słowa Vance'a, Trump stoi przy swoim
"Pomimo ich protestów i fałszywych oświadczeń (...) Iran w pełni i całkowicie zgodził się na inspekcje nuklearne na najwyższym poziomie, trwające przez wiele lat (w nieskończoność!!!). To zagwarantuje 'nuklearną uczciwość'" - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Jak dodał, gdyby Irańczycy nie wyrazili na to zgody, nie byłoby dalszych negocjacji.
Co istotne, w poniedziałek, po zakończonych w Szwajcarii rozmowach USA-Iran z udziałem mediatorów, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przekazał, że Irańczycy "zgodzili się ponownie zaprosić inspektorów" MAEA. Vance nazwał wtedy szwajcarskie ustalenia "ważnym kamieniem milowym" i "pierwszym krokiem w kierunku trwałej denuklearyzacji Iranu".
Co dalej z zasobami nuklearnymi Iranu?
W ramach realizacji części porozumienia USA zawiesiły na 60 dni sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy. 18 czerwca prezydenci USA Donald Trump i Iranu Masud Pezeszkian podpisali porozumienie wstępne. W podpunkcie 8. zapisano m.in., że oba kraje omówią wszystkie kwestie nuklearne "w oparciu o satysfakcjonujące ramy, które zostaną uzgodnione w porozumieniu końcowym", a strony "wyrażają zamiar niezwłocznego zajęcia się tymi kwestiami w negocjacjach".
USA zbombardowały irańskie obiekty jądrowe m.in. w Natanz zarówno podczas tegorocznej konfrontacji, jak i w czerwcu zeszłego roku podczas wojny izraelsko-irańskiej. Po tamtym ataku Trump ogłosił, że "zniszczył" irański program atomowy. Teheran zawiesił wtedy współpracę z MAEA i nawet po jej przywróceniu do dziś nie udostępnił zbombardowanych obiektów.