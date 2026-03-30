Po raz pierwszy statki próbowały przepłynąć przez cieśninę w piątek. Wówczas zostały zawrócone. Przedstawiciele COSCO, grupy żeglugowej obsługującej oba statki, na razie nie skomentowali sprawy.

Według danych z platformy MarineTraffic, jednostki płynęły w zwartej formacji poza cieśninę i wchodzą na otwarte wody.

To nie pierwszy raz, kiedy Iran przepuszcza chińskie jednostki. Czynnikiem uległości Teheranu wobec floty Państwa Środka jest fakt, że 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej trafia właśnie do Chin, często za pośrednictwem krajów trzecich, aby uniknąć sankcji.

Cieśnina Ormuz zamknięta. Donald Trump grozi

Kluczowa dla transportu ropy cieśnina Ormuz jest zablokowana i tylko irańskie statki transportowe są przez nią przepuszczane. Przed rozpoczęciem wojny z Iranem przepływało przez nią około 20 proc. światowej ropy i gazu eksportowanego z krajów Rady Współpracy Zatoki, a także z Iraku i Iranu.

Według dostępnych informacji jako pierwszy 16 marca przez zamkniętą cieśninę Ormuz przepłynął statek pod banderą Pakistanu, najprawdopodobniej był załadowany.

Tydzień później donoszono o tzw. statku zombie. Jak podawała wówczas agencja Bloomberga, tankowiec podszywający się pod przeznaczoną do rozbiórki jednostkę o nazwie Jamal bez przeszkód pokonał ten odcinek.

Trump grozi ws. cieśniny Ormuz. Wskazuje elektrownie i wyspę Chark

Donald Trump wielokrotnie apelował i groził Iranowi, by ten odblokował cieśninę. Prezydent USA w poniedziałkowym wpisie na platformie Truth Social ostrzegał, że jeśli "cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu" wojska USA zakończą swój "piękny pobyt" w Iranie, wysadzając i całkowicie niszcząc wszystkie elektrownie, złoża naftowe i wyspę Chark".

Wyspa zazwyczaj obsługuje 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej, a jej zniszczenie lub zajęcie pozbawiłoby władze w Teheranie głównego źródła dochodów.

