Iran znów uderza. Seria eksplozji na Bliskim Wschodzie

Jak podaje Reuters, w niedzielę rano kilka głośnych eksplozji słychać było między innymi w rejonie Dubaju i nad stolicą Kataru, Dohą. Dziennikarz AFP potwierdził, że po kolejnej fali ataków nad Dohą unosi się chmura dymu.

Przedstawiciele władz Kataru poinformowali, że Teheran wystrzelił w ich kierunku 65 rakiet i 12 dronów, z czego większość została przechwycona i zneutralizowana. W wyniku ostrzały rannych zostało osiem osób, jedna jest w stanie krytycznym.

Iran zapowiedział, że w ramach akcji odwetowej zamierza zaatakować bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie.

Wojna w Iranie. Kolejna seria ataków odwetowych

Nad ranem siły zbrojne Izraela poinformowały, że Iran wystrzelił rakiety w ich kierunku. Systemy obronne kraju pracują obecnie nad przechwyceniem pocisków.

Iran wznowił ofensywę po serii śmiercionośnych ataków na stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, w wyniku których zniszczono między innymi bazy wojskowe i infrastrukturę strategiczną. W sobotę w kierunku kraju wystrzelono 137 pocisków i 209 dronów.

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały również o "incydentach" na lotniskach w Dubaju i Abu Zabi. W drugim zdarzeniu zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych. Trafiono też lotnisko w Kuwejcie.

"Będziecie błagać o wybaczenie". Iran zapowiada masowy odwet

Jak przekazał w niedzielę przewodniczący irańskiego parlamentu, Teheran jest przygotowany na "każdy scenariusz", łącznie ze śmiercią Najwyższego Przywódcy. W transmitowanym na żywo telewizyjnym wystąpieniu Mohammad Bagher Qalibaf nazwał też przywódców USA i Izraela "brudnymi przestępcami".

Dodał również, że otrzymają oni "druzgocące ciosy" za sprowokowanie wojny z Republiką Islamską.

"Przekroczyliście naszą czerwoną linię i musicie za to zapłacić. Zadamy tak druzgocące ciosy, że sami będziecie zmuszeni błagać o wybaczenie" - mówił.

Trump ostrzega władze Iranu. "Lepiej, żeby tego nie robili"

Przed irańskimi atakami odwetowymi ostrzegł w niedzielny poranek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca napisał na platformie Truth Social, że Teheran w ciągu dnia ma zamiar zaatakować "mocniej, niż kiedykolwiek wcześniej".

"Lepiej, żeby tego nie robili, bo inaczej uderzymy w nich z silą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!" - przekazał w mediach społecznościowych Trump.

Wkrótce więcej informacji...

