W skrócie Iran otrzymał pierwsze opłaty za przepłynięcie cieśniną Ormuz - poinformował wiceprzewodniczący parlamentu tego kraju Hamidreza Hadżibabei.

Według ustaleń mediów Iran żądał do dwóch milionów dolarów za każdy przepuszczony statek i wymagał opłaty w juanach chińskich lub kryptowalucie.

USA przechwyciły kolejny tankowiec mający wspierać przemyt irańskiej ropy, mimo że pomiędzy 13 a 21 kwietnia Teheran wyeksportował około 10,7 mln baryłek ropy.

Po zablokowaniu cieśniny Ormuz Iran pozwolił jedynie niewielkiej części statków na przepłynięcie tym szlakiem morskim. W czasie pokoju kluczowy szlak odpowiadał za około jedną piątą światowych przepływów ropy i gazu.

Cieśnina Ormuz. Hadżibabei: Iran zarabia na blokadzie

- Pierwsze dochody z opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz zostały wpłacone na konto irańskiego banku centralnego - powiedział Hamidreza Hadżibabei, cytowany przez agencję Tasnim.

Wcześniej donoszono, że Teheran rozważał pobieranie opłat za ruch przez cieśninę, ale nie było jasne, czy głosowanie komisji bezpieczeństwa doszło do skutku. Irańscy urzędnicy ostrzegali ponadto, że trasa "nie wróci do stanu sprzed wojny".

Dążenia do przejęcia kontroli nad cieśniną są sprzeczne z Konwencją ONZ o prawie morza, która zapewnia swobodny przepływ statków przez ponad 100 cieśnin na całym świecie. Jednakże USA i Iran nie ratyfikowały tej umowy.

Koszty przepłynięcia przez cieśninę Ormuz. Ile żądał Iran?

Jak wynikało z ustaleń mediów, przedstawiciele Iranu w zaproponowanym 10-punktowym planie pokojowym z USA wskazały, że chcą zachować kontrolę nad cieśniną Ormuz i pobierać za to opłaty w wysokości do 2 milionów dolarów za każdy przepuszczony statek.

Iran przetestował ten plan na początku kwietnia - przypomniał "The Guardian". Teheran zażądał od tankowców podania danych o ładunku, trasie i właścicielu statku. Następnie domagał się uiszczenia opłaty w wysokości co najmniej dolara za baryłkę przewożonej ropy w juanach chińskich lub kryptowalucie. Potem jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) miały eskortować tankowiec przez cieśninę nową trasą, wiodącą w pobliżu południowego wybrzeża Iranu.

Do tej pory wśród statków, którym zezwolono na przepłynięcie, znalazły się jednostki: Malezji, Chin, Egiptu, Korei Południowej i Indii - podał "Guardian". Nie jest jasne, czy uiściły one opłatę za przepłynięcie do Iranu.

USA kontynuują blokadę irańskich portów. Przejęto kolejny tankowiec

Tymczasem USA kontynuują przechwytywanie tankowców, które mają wspierać przemyt irańskiej ropy naftowej. W czwartek agencja AP - powołując się na komunikat Pentagonu - poinformowała o kolejnym takim manewrze.

"Będziemy kontynuować globalne działania, mające na celu zwalczanie nielegalnych sieci i przechwytywanie statków dostarczających Iranowi wsparcie materialne - niezależnie od tego, gdzie operują" - oświadczył Departament Wojny USA. Do wpisu załączono nagranie z przejęcia statku Majestic na Oceanie Indyjskim.

Do przejęcia doszło po tym, gdy w środę Iran zaatakował trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz i przejął dwa z nich - podkreśliła agencja.

Mimo że USA objęły blokadą irańskie porty, Teheran wyeksportował między 13 i 21 kwietnia około 10,7 mln baryłek ropy naftowej - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na firmę Vortexa, analizującą ruch morski.

Vortexa odnotowała 35 przypadków ominięcia amerykańskiej blokady - w obu kierunkach - przez statki powiązane z Iranem lub objęte sankcjami.

