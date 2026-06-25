W skrócie Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jedynie trasy wyznaczone przez władze Iranu są dozwolone do żeglugi przez cieśninę Ormuz, ostrzegając przed korzystaniem z innych szlaków.

IRGC zapowiedział podejmowanie działań wobec statków, które nie zastosują się do irańskich zaleceń, podczas gdy Międzynarodowa Organizacja Morska prowadziła ewakuację marynarzy w regionie.

Cieśnina Ormuz została ponownie zamknięta dla ruchu statków przez Iran w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban.

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Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył, że statki mają przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez władze Iranu i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze" - podała w czwartek agencja Reutera.

"(...) bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnień z Islamską Republiką Iranu, niektóre władze ogłosiły nową trasę ruchu statków przez cieśninę Ormuz, co jest niedopuszczalne i całkowicie niebezpieczne" - stwierdził IRGC w oświadczeniu opublikowanym w oficjalnych mediach.

"Niniejszym ogłaszamy wszystkim, że jedyną dozwoloną trasą przez cieśninę Ormuz są tory wodne wyznaczone przez Islamską Republikę Iranu. Żegluga poza tymi trasami jest wysoce niebezpieczna i zabroniona. Ostrzegamy wszystkie statki, aby bezwzględnie unikały przemieszczania się poza wyznaczonymi korytarzami" - dodano w oświadczeniu.

Bliski Wschód. Ewakuacja marynarzy, którzy utknęli w cieśninie Ormuz

IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom - podkreślił emigracyjny portal Iran International.

Poprzedniego dnia Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) rozpoczęła ewakuację 11 tys. marynarzy odciętych w cieśnienie Ormuz.

Agencja Reutera informowała, że w ramach programu statki będą mogły korzystać z dwóch tras: północnej przez wody irańskie i południowej przez "wody koordynowane przez Sułtanat Omanu i Stany Zjednoczone".

Blokada cieśniny Ormuz. Władze Iranu chcą pełnej kontroli

Iran wprowadził blokadę cieśniny w pierwszych dniach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na ten kraj. Uwięził tym samym w Zatoce Perskiej liczne statki z załogą i niemal całkowicie przerwał eksport ropy i gazu z państw arabskich, tym samym doprowadzając do gwałtownego wzrostu cen tych surowców.

Władze w Teheranie dążą do przejęcia pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz. Wielokrotnie zapowiadały, że po zawarciu ostatecznego porozumienia z USA ruch w cieśninie nie powróci do przedwojennego stanu wolnej żeglugi.

Zamknięto cieśninę Ormuz. Powodem ataki na Liban

Zwrot w sprawie kluczowej przeprawy morskiej ogłoszono w sobotę. Centralne dowództwo wojskowe Iranu powiadomiło, że po raz kolejny zamknęło cieśninę Ormuz "w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban" - podał Reuters, powołując się na półoficjalną irańską agencję Mehr.

Uderzenia te Teheran określił jako naruszenie porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wstrzymanie wszystkich działań wojskowych w Libanie oraz zapewnienie mu "integralności terytorialnej i suwerenności" stanowi pierwszy z 14 punktów dokumentu, jaki Donald Trump podpisał w środę w Wersalu.

"Niniejszym ogłaszamy, że cieśnina Ormuz zostanie zamknięta dla ruchu statków; należy zauważyć, że ten pierwszy krok jest odpowiedzią na złamanie obietnicy przez wroga, a jeśli agresja będzie trwała, zaplanowane i podjęte zostaną dalsze kroki, aby zmusić wroga do wywiązania się ze swoich zobowiązań" - zaznaczono w oświadczeniu.





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