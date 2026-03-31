Iran zagroził uderzeniem w gigantów USA. Biały Dom reaguje

W skrócie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział ataki na amerykańskie firmy w regionie począwszy od 1 kwietnia w odpowiedzi na działania USA wobec Iranu.

Biały Dom oświadczył, że armia USA jest gotowa powstrzymać wszelkie irańskie ataki.

Na liście firm, którym grozi Iran, znalazły się takie przedsiębiorstwa jak Apple, Google, Microsoft, Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, DELL i Boeing.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził we wtorek, że od środy, 1 kwietnia, będzie atakować amerykańskie firmy w regionie w odpowiedzi na ataki USA na Iran.

"Armia Stanów Zjednoczonych jest i była gotowa powstrzymać każdy atak Iranu, a świadectwem tego jest 90 proc. spadek w atakach z użyciem dronów i rakiet balistycznych przez ten terrorystyczny reżim" - przekazał agencji Reutera urzędnik Białego Domu, który nie chciał być cytowany pod nazwiskiem.

Ponadto Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej ostrzegła, że monitoruje groźby wobec obywateli USA, przebywających w tym kraju. Placówka wydała ostrzeżenie i poleciła, aby Amerykanie znaleźli sobie miejsca ukrycia i trzymali się daleko od okien.

"Firmy te powinny liczyć się ze zniszczeniem swoich obiektów w odwecie za każdy akt terrorystyczny w Iranie, począwszy od godz. 20 czasu teherańskiego w środę, 1 kwietnia" - przekazano w oświadczeniu IRGC.

IRGC tłumaczy, że rząd USA i firmy z sektora technologicznego ignorowali ostrzeżenia o zaprzestaniu eliminacji wysokich rangą członków irańskich władz. Oskarżyli także firmy o wspieranie wojska w namierzaniu celów.

"Zalecamy pracownikom tych instytucji natychmiastowe opuszczenie miejsc pracy w celu ratowanie życia" - napisał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, cytowany przez agencję AFP.

Oprócz Apple, Google i Microsoftu irański reżim zagroził także firmom: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, IBM, DELL, Plantier, Nvidia, GP Morgan, GE, Spire Solution, G42 i Boeing.

Wojna USA i Izraela trwa od 28 marca, a jej skutki są odczuwalne na całym świecie, ale przede wszystkim przez państwa Bliskiego Wschodu, które są nękane przez regularne ataki rakietowe i dronowe.

