W skrócie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przejął dwa statki, MSC Francesca i Epaminodes, na irańskich wodach terytorialnych.

Co najmniej trzy statki zostały zaatakowane na wodach Bliskiego Wschodu, a Iran wstrzymał swobodny ruch w cieśninie Ormuz.

Załogi ostrzelanych statków nie ucierpiały, a przed incydentami nie było kontaktu radiowego z kapitanami.

Irańska marynarka wojenna przejęła dwa statki, twierdząc, że naruszyły one prawo żeglugi morskiej. Wskazano, że jednostki "działały bez wymaganej autoryzacji i manipulowały systemami nawigacyjnymi", co zdaniem Irańczyków miało zagrażać bezpieczeństwu morskiemu.

W oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że statki to MSC Francesca i Epaminodes.

Bliski Wschód. Seria ataków na statki. Iran trzyma blokadę cieśniny Ormuz

Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) poinformowała wcześniej w środę, że co najmniej trzy statki zostały zaatakowane na wodach Bliskiego Wschodu.

Iran wstrzymał swobodny ruch w cieśninie Ormuz - najpierw za atak ze strony Izraela i USA, następnie za amerykańską blokadę irańskich portów, która trwała mimo tymczasowego zawieszenia broni między stronami wojny.

Pierwszy ze statków, o których informowała brytyjska agencja, pływał pod banderą Liberii. Kolejny to grecki kontenerowiec, natomiast trzeci podlegał Panamie.

Statki ostrzelane na wodach Bliskiego Wschodu. Nie było ostrzeżeń

Kapitan greckiego statku poinformował, że przed incydentem nie nawiązano z nim żadnego kontaktu radiowego i że jednostka została początkowo poinformowana o pozwoleniu na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz.

Wskutek ataku na kontenerowiec został uszkodzony mostek kapitański. Według zgłoszenia odpowiedzialna za atak była łódź patrolowa irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Dwa kolejne statki, płynące pod banderami Panamy i Liberii, zostały ostrzelane w odległości około 15 km na zachód od wybrzeża Iranu. Załogi nie ucierpiały.

Źródło: Reuters

