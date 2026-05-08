Bliski Wschód
Iran zaatakował kraj na Bliskim Wschodzie. Użyto dronów i rakiet

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) poinformowały, że Iran wznowił ataki na kraj. Ministerstwo Obrony podało, że uderzenia przeprowadzone zostały w różnych regionach państwa. Niedługo przed oświadczeniem resortu amerykańskie wojsko powiadomiło, iż w cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu.

Iran miał wznowić ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie

W skrócie

  • Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazało, że Iran wznowił ataki dronami i rakietami w różnych częściach kraju, powodując pożar w mieście Fudżajra.
  • W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, a obie strony podają sprzeczne informacje na temat uszkodzeń okrętów i naruszenia rozejmu.
  • Donald Trump określił wymianę ognia mianem igraszki, podtrzymując obowiązywanie zawieszenia broni oraz grożąc wznowieniem ataków na Iran, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie odblokowana.
Według Abu Zabi poranne ataki Iranu stanowią wznowienie uderzeń na ZEA po niemal miesiącu przerwy. Naloty wywołały m.in. pożar instalacji naftowych w portowym mieście Fudżajra.

Ministerstwo Obrony ZEA podało, że dźwięki przechwytywanych pocisków słyszane były w różnych częściach kraju. Jednocześnie Iran zaprzeczał, by ponownie zaatakował państwo na Bliskim Wschodzie.

Przed zawarciem zawieszenia broni z USA, Teheran od samego początku wojny często podejmował ataki na kraje regionu, w których znajdują się amerykańskie bazy.

Bliski Wschód. Iran miał zaatakować ZEA. W cieśninie Ormuz znów gorąco

Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej w nocy, że odparły irańskie ataki na trzy amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormuz, i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty.

Irańskie wojsko przekazało, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty.

Według Iranu jednostki sił morskich USA doznały poważnych uszkodzeń. Amerykańskie dowództwo przekazało, że żaden z okrętów nie został trafiony.

"Nazywam to igraszką". Trump bagatelizuje wymianę ognia USA i Iranu

Donald Trump powiedział później mediom, że mimo wymiany ognia w cieśninie Ormuz uważa, że trwające od 8 kwietnia zawieszenie broni w walkach z Iranem nadal obowiązuje.

- Dziś się z nami bawili. Rozwaliliśmy ich. Trochę z nami poigrali. Nazywam to igraszką - przekonywał przywódca.

Amerykański prezydent ponownie zapewnił, że jest bliski zawarcia porozumienia z Iranem, które zakończyłoby wojnę, rozpoczętą 28 lutego. Trump po raz kolejny zagroził też wznowieniem ataków na Iran, jeżeli władze w Teheranie nie zgodzą się na szybkie odblokowanie cieśniny Ormuz.

Źródła: PAP, AFP, Reuters

Wymiana ognia w cieśninie Ormuz. Trump: Zawieszenie broni nadal trwa

Maria Kosiarz
