W skrócie Iran poinformował o wystrzeleniu rakiet w kierunku siedziby sił kurdyjskich w Iraku.

Władze Kurdystanu oraz przedstawiciele kurdyjskich grup zaprzeczyli doniesieniom o atakach Kurdów na Iran.

Media podały, że Kurdowie omawiają ze Stanami Zjednoczonymi scenariusz włączenia się do wojny w Iranie.

Media państwowe podały, że Iran wystrzelił w czwartek rakiety wymierzone w kwaterę główną sił kurdyjskich w Iraku.

"Atakowaliśmy siedziby kurdyjskich grup sprzeciwiających się rewolucji w irackim Kurdystanie trzema rakietami" - oświadczyło wojsko.

Według agencji AFP od początku amerykańsko-izraelskiej ofensywy przeciwko Teheranowi autonomiczny region Kurdystanu - w którym stacjonują siły USA - był celem ataków irańskich dronowych, z których większość została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą.

Kurdowie dementują atak w Iranie. W tle doniesienia amerykańskiej stacji

Amerykańska telewizja Fox News poinformowała w środę, że "tysiące irackich Kurdów rozpoczęło ofensywę lądową w Iranie". Doniesienia skomentowały władze irackiego Kurdystanu oraz lokalni dziennikarze.

"Ani jeden Kurd z Iraku nie przekroczył granicy. To ewidentne kłamstwo" - napisał na X Aziz Ahmad, przedstawiciel kancelarii premiera Kurdystanu Masroura Barzaniego.

Portal Rudaw z Iraku zajmujący się tematyką kurdyjską podał, że jego źródło z irańskiej kurdyjskiej grupy opozycyjnej Komala zdementowało doniesienia o rozpoczęciu ofensywy lądowej w zachodnim Iranie. Diyar Kurda, dziennikarz portalu, stwierdził na swoim koncie na X, że także "irańscy Kurdowie nie rozpoczęli operacji lądowej, chociaż może to nastąpić wkrótce".

Niezależny dziennikarz Afshin Ismaeli oświadczył, że jedynym działaniem, jakie minionego dnia podjęły siły irackiego Kurdystanu, było rozmieszczenie oddziałów w regionach przygranicznych w celu ich zabezpieczenia.

Siły Kurdystanu zaatakują Iran?

Jak podały w środę agencja Reutera i CNN, Kurdowie omawiają ze Stanami Zjednoczonymi scenariusz włączenia się do wojny w Iranie.

Celem Kurdów miałaby być pomoc irańskim rewolucjonistom, którzy domagają się obalenia teokracji i zmiany władzy. Źródła mediów twierdzą, że ewentualną opcją jest uzbrojenie sił kurdyjskich w broń przekazaną przez CIA.

Według ustaleń portalu Axios prezydent USA rozmawiał z dwoma najwyższymi przywódcami irackiego Kurdystanu o potencjalnym skoordynowanym ataku. Oficjalnie jednak ani Biały Dom, ani rzecznik kurdyjskich władz nie odpowiedzieli na te doniesienia.

Źródło: AFP

