Iran zaapelował do swojego sojuszu. Chce uporać się z USA
Iran wezwał państwa BRICS, aby potępiły naruszenia prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone. Problem może jednak stanowić obecność w tym ugrupowaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które same stały się celem i uczestnikiem działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Kraj ten pozostaje w napiętych relacjach z Teheranem.
W skrócie
- Iran zaapelował do państw BRICS o potępienie działań Stanów Zjednoczonych, wskazując naruszenia prawa międzynarodowego.
- Wewnątrz BRICS pojawiają się napięcia z powodu obecności Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które same są zaangażowane w konflikty na Bliskim Wschodzie i pozostają w napiętych stosunkach z Iranem.
- Ministrowie spraw zagranicznych BRICS, w tym przedstawiciele Iranu i Rosji, omawiali w Nowym Delhi kwestie zmian gospodarczych i energetycznych związanych z globalnymi konfliktami.
Ministrowie spraw zagranicznych BRICS spotkali się w czwartek w Nowym Delhi. Indie, sprawujące w tym roku prezydencję w sojuszu, naciskały na omówienie kwestii "znacznych zmian", wywoływanych niepewnością gospodarczą i energetyczną w obliczu konfliktów zbrojnych.
Wśród obecnych dyplomatów byli także minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oraz szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.
Iran zaapelował o pomoc BRICS. Oskarża USA o naruszenie prawa międzynarodowego
Przewodniczący spotkaniu Subrahmanyam Jaishankar sugerował, że Iran odgrywa znaczącą rolę w narażaniu światowej gospodarki na szwank.
Chodzi o wprowadzenie przez irańskie siły zbrojne kontroli nad cieśniną Ormuz, oznaczającej blokadę statków, które w normalnych warunkach transportują tamtędy paliwo odpowiadające około 20 proc. globalnego zużycia.
Mimo to Abbas Aragczi postanowił zaapelować o wsparcie Teheranu w wojnie na Bliskim Wschodzie. Zwrócił się do krajów BRICS, aby zapobiegły upolitycznianiu instytucji międzynarodowych.
"Fałszywe poczucie wyższości i immunitetu Zachodu musi zostać zburzone przez nas wszystkich" - napisał na Telegramie. Przekazał również, że "z perspektywy Iranu" cieśnina Ormuz jest otwarta dla tankowców, ale ich załogi muszą współpracować z siłami Teheranu.
Rozłam w BRICS? Konflikt między członkami bloku gospodarczego
Kraje BRICS to Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, Egipt, Etiopia, Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie i Indonezja.
Sojusz ma charakter wyłącznie gospodarczy, choć zdarzało się, że państwa członkowskie indywidualnie wspierały inne rządy poprzez udostępnienie swoich zasobów militarnych. Przykładem jest Rosja i Iran, które - według medialnych doniesień - nadal wymieniają się technologią zbrojeniową.
Choć Iran znajduje się w silnym sojuszu, nie wszystkie kraje członkowskie mogą wyrażać chęć udzielenia mu pomocy. Z powodu irańskich działań odwetowych w konflikt na Bliskim Wschodzie zostały wciągnięte Zjednoczone Emiraty Arabskie, które od początku wojny przechwyciły ponad 500 pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu.
Władze w Abu Zabi, w reakcji na irańskie ataki, podkreślały prawo do odwetu, nie wykluczając użycia siły.
Źródła: Reuters, AFP