W skrócie Iran zaapelował do państw BRICS o potępienie działań Stanów Zjednoczonych, wskazując naruszenia prawa międzynarodowego.

Wewnątrz BRICS pojawiają się napięcia z powodu obecności Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które same są zaangażowane w konflikty na Bliskim Wschodzie i pozostają w napiętych stosunkach z Iranem.

Ministrowie spraw zagranicznych BRICS, w tym przedstawiciele Iranu i Rosji, omawiali w Nowym Delhi kwestie zmian gospodarczych i energetycznych związanych z globalnymi konfliktami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministrowie spraw zagranicznych BRICS spotkali się w czwartek w Nowym Delhi. Indie, sprawujące w tym roku prezydencję w sojuszu, naciskały na omówienie kwestii "znacznych zmian", wywoływanych niepewnością gospodarczą i energetyczną w obliczu konfliktów zbrojnych.

Wśród obecnych dyplomatów byli także minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oraz szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

Iran zaapelował o pomoc BRICS. Oskarża USA o naruszenie prawa międzynarodowego

Przewodniczący spotkaniu Subrahmanyam Jaishankar sugerował, że Iran odgrywa znaczącą rolę w narażaniu światowej gospodarki na szwank.

Chodzi o wprowadzenie przez irańskie siły zbrojne kontroli nad cieśniną Ormuz, oznaczającej blokadę statków, które w normalnych warunkach transportują tamtędy paliwo odpowiadające około 20 proc. globalnego zużycia.

Mimo to Abbas Aragczi postanowił zaapelować o wsparcie Teheranu w wojnie na Bliskim Wschodzie. Zwrócił się do krajów BRICS, aby zapobiegły upolitycznianiu instytucji międzynarodowych.

"Fałszywe poczucie wyższości i immunitetu Zachodu musi zostać zburzone przez nas wszystkich" - napisał na Telegramie. Przekazał również, że "z perspektywy Iranu" cieśnina Ormuz jest otwarta dla tankowców, ale ich załogi muszą współpracować z siłami Teheranu.

Rozłam w BRICS? Konflikt między członkami bloku gospodarczego

Sojusz ma charakter wyłącznie gospodarczy, choć zdarzało się, że państwa członkowskie indywidualnie wspierały inne rządy poprzez udostępnienie swoich zasobów militarnych. Przykładem jest Rosja i Iran, które - według medialnych doniesień - nadal wymieniają się technologią zbrojeniową.

Choć Iran znajduje się w silnym sojuszu, nie wszystkie kraje członkowskie mogą wyrażać chęć udzielenia mu pomocy. Z powodu irańskich działań odwetowych w konflikt na Bliskim Wschodzie zostały wciągnięte Zjednoczone Emiraty Arabskie, które od początku wojny przechwyciły ponad 500 pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu.

Władze w Abu Zabi, w reakcji na irańskie ataki, podkreślały prawo do odwetu, nie wykluczając użycia siły.

Źródła: Reuters, AFP

"Polityczny WF": Rubio złożył Sikorskiemu obietnicę. Trump jednak zdecydował inaczej? INTERIA.PL