W skrócie Donald Trump ogłosił, że Iran poniesie wielokrotne konsekwencje za każdą śmierć amerykańskiego żołnierza na Bliskim Wschodzie.

Amerykańskie Dowództwo Centralne potwierdziło w weekend śmierć trzech żołnierzy USA w wyniku irańskich ataków w Jordanii i Iraku.

Stany Zjednoczone skierowały dodatkowe samoloty wojskowe na Bliski Wschód i przeprowadziły nocne ataki na irańskie cele.

Jednocześnie media poinformowały o propozycji 10-dniowego zawieszenia broni.

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Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym odniósł się do śmierci amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że "za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie".

"Rozkaz ten został przekazany sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine'owi i wszystkim dowódcom w Siłach Zbrojnych" - ujawnił przywódca USA.

Trump zapowiada zemstę na Iranie. W tle ataki i śmierć żołnierzy USA

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało w sobotę o śmierci dwóch żołnierzy USA. Wojskowi stracili życie w wyniku irańskich ataków w Jordanii, które miały miejsce w piątek.

"W sobotę Amerykańskie Dowództwo Centralne powiadomiło o śmierci dwóch żołnierzy USA oraz o statusie zaginionego wojskowego w Jordanii po irańskim ataku z 17 lipca. Po dokładnych poszukiwaniach personel wojskowy USA znalazł dziś (w niedzielę - red.) niezidentyfikowane szczątki w miejscu zdarzenia. Trwa proces badania w celu identyfikacji" - pisało dowództwo.

Z kolei w niedzielę CENTCOM przekazało, że nie żyje także wojskowy, który w Iraku brał udział w kontrolowanej detonacji niewybuchu z zestrzelonego irańskiego drona.

"Wojskowy USA w północnym Iraku zginął w akcji 18 lipca (sobota) podczas kontrolowanej detonacji niewybuchu z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze. Drugi wojskowy został ranny i jest pod opieką medyczną w związku z lekkim urazem" - informowało dowództwo.

Śmierć trzech żołnierzy zwiększyła do 17 bilans oficjalnych strat ludzkich po stronie amerykańskiej od początku wojny z Iranem.

USA wysłały dodatkowe siły na Bliski Wschód. Media o próbie deeskalacji

Ze względu na sytuację Stany Zjednoczone - jak podały media - podjęły decyzję o skierowaniu na Bliski Wschód kolejnych samolotów wojskowych. Według informatorów "The New York Times", decyzja ta wpisuje się w przygotowania do możliwej eskalacji działań wobec Iranu.

Do regionu przemieszczane są myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii. Amerykańscy urzędnicy podkreślili jednak, że decyzja o wysłaniu kolejnych samolotów została podjęta przed atakami Iranu, w których zginęli amerykańscy żołnierze.

W nocy z niedzieli na poniedziałek USA przeprowadziły też nocną serię ataków na Iran. Według amerykańskiego dowództwa trafione zostały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego oraz tamtejsze punkty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża. Prezydent USA Donald Trump podkreślił, że naloty odbyły się "na cześć" wspomnianych amerykańskich żołnierzy poległych w Jordanii.

Jednocześnie agencja Reutera - powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika - poinformowała w poniedziałek, że mediatorzy przekazali Iranowi propozycję deeskalacji wojny ze Stanami Zjednoczonymi, która zakładałaby 10-dniowe zawieszenie broni w celu znalezienia sposobu na wznowienie tymczasowego porozumienia osiągniętego w zeszłym miesiącu.

Źródła: Reuters, Interia





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