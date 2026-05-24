Iran z ostrzeżeniem dla USA. Chodzi o negocjacje, "nie będzie możliwości"
Jeśli Stany Zjednoczone będą nadal stawiać przeszkody, nie będzie możliwości osiągnięcia ostatecznego porozumienia -przekazała irańska półoficjalna agencja prasowa Tasnim. Z kolei prezydent Masud Pezeszkian ogłosił, że irański zespół negocjacyjny nie pójdzie na żadne ustępstwa. Informacje te pojawiły się niedługo po zapowiedziach z USA, że blisko jest przełomu w pertraktacjach.
W skrócie
- Irańska agencja Tasnim poinformowała, że kolejne przeszkody ze strony Stanów Zjednoczonych mogą uniemożliwić osiągnięcie szybkiego porozumienia.
- Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że irański zespół negocjacyjny nie zgodzi się na ustępstwa naruszające honor kraju.
- Postęp w negocjacjach USA z Iranem blokuje kwestia zapasów wysoko wzbogaconego uranu, a porozumienia w sprawie ich wywozu dotąd nie osiągnięto.
O sprawie poinformował Reuters, powołując się na doniesienia irańskiej półoficjalnej agencji prasowej Tasnim. Z informacji wynika, że "jeśli Stany Zjednoczone będą nadal stawiać przeszkody, nie będzie możliwości osiągnięcia ostatecznego porozumienia".
Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian ogłosił, że jego kraj może "zapewnić świat, iż nie dąży do posiadania broni jądrowej". Jednak - jak podkreślił - irański zespół negocjacyjny nie pójdzie na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o honor i godność kraju.
USA - Iran. Strona amerykańska przekonuje, że jest blisko przełomu
Informacje te pojawiły się niedługo po tym, jak przebywający z wizytą dyplomatyczną w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział enigmatycznie, że "więcej informacji na temat sytuacji w Iranie można spodziewać się dzisiaj".
- W ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości - poinformował. Wcześniej z kolei Donald Trump sugerował, że "porozumienie z Iranem zostało w dużym stopniu wynegocjowane".
Rubio przypomniał przy tym, że Biały Dom opowiada się za zakazem posiadania broni jądrowej przez Iran. W tym punkcie obie strony sporu prezentują skrajnie odmienne stanowiska.
- W ciągu ostatnich 48 godzin osiągnięto pewien postęp w zarysie planu, który może rozwiązać sytuację w cieśninie Ormuz - dodał sekretarz stanu USA. To właśnie zablokowanie tego szlaku doprowadziło do wzrostu cen paliw na światowych rynkach.
Wojna w Iranie. Na drodze do pokoju stoi kwestia zapasów wysoko wzbogaconego uranu
Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone i Iran od dłuższego czasu negocjują warunki zakończenia konfliktu zbrojnego. Formalnie od 8 kwietnia między państwami obowiązuje zawieszenie broni.
Strony irańska i amerykańska w pierwszej kolejności chcą zawrzeć wstępne porozumienie. Agencja Tasnim donosiła, że na jego drodze stoją jeden lub dwa nierozwiązane punkty sporne. Wśród nich jest sprawa zapasów wysoko wzbogaconego uranu.
- Kwestia nuklearna zostanie poruszona w negocjacjach ostatecznej umowy. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie wywozu z Iranu wysoko wzbogaconego uranu - przekazało w rozmowie z agencją Reutera zaznajomione ze sprawą źródło irańskie.
Źródło: Reuters