W skrócie Irańska agencja Tasnim poinformowała, że kolejne przeszkody ze strony Stanów Zjednoczonych mogą uniemożliwić osiągnięcie szybkiego porozumienia.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że irański zespół negocjacyjny nie zgodzi się na ustępstwa naruszające honor kraju.

Postęp w negocjacjach USA z Iranem blokuje kwestia zapasów wysoko wzbogaconego uranu, a porozumienia w sprawie ich wywozu dotąd nie osiągnięto.

O sprawie poinformował Reuters, powołując się na doniesienia irańskiej półoficjalnej agencji prasowej Tasnim. Z informacji wynika, że "jeśli Stany Zjednoczone będą nadal stawiać przeszkody, nie będzie możliwości osiągnięcia ostatecznego porozumienia".

Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian ogłosił, że jego kraj może "zapewnić świat, iż nie dąży do posiadania broni jądrowej". Jednak - jak podkreślił - irański zespół negocjacyjny nie pójdzie na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o honor i godność kraju.

USA - Iran. Strona amerykańska przekonuje, że jest blisko przełomu

Informacje te pojawiły się niedługo po tym, jak przebywający z wizytą dyplomatyczną w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział enigmatycznie, że "więcej informacji na temat sytuacji w Iranie można spodziewać się dzisiaj".

- W ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości - poinformował. Wcześniej z kolei Donald Trump sugerował, że "porozumienie z Iranem zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Rubio przypomniał przy tym, że Biały Dom opowiada się za zakazem posiadania broni jądrowej przez Iran. W tym punkcie obie strony sporu prezentują skrajnie odmienne stanowiska.

- W ciągu ostatnich 48 godzin osiągnięto pewien postęp w zarysie planu, który może rozwiązać sytuację w cieśninie Ormuz - dodał sekretarz stanu USA. To właśnie zablokowanie tego szlaku doprowadziło do wzrostu cen paliw na światowych rynkach.

Wojna w Iranie. Na drodze do pokoju stoi kwestia zapasów wysoko wzbogaconego uranu

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone i Iran od dłuższego czasu negocjują warunki zakończenia konfliktu zbrojnego. Formalnie od 8 kwietnia między państwami obowiązuje zawieszenie broni.

Strony irańska i amerykańska w pierwszej kolejności chcą zawrzeć wstępne porozumienie. Agencja Tasnim donosiła, że na jego drodze stoją jeden lub dwa nierozwiązane punkty sporne. Wśród nich jest sprawa zapasów wysoko wzbogaconego uranu.

- Kwestia nuklearna zostanie poruszona w negocjacjach ostatecznej umowy. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie wywozu z Iranu wysoko wzbogaconego uranu - przekazało w rozmowie z agencją Reutera zaznajomione ze sprawą źródło irańskie.

Źródło: Reuters





