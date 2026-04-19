W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mają podstaw do pozbawiania Teheranu prawa do rozwijania technologii nuklearnych.

Wojna Izraela i USA z Iranem trwa od 28 lutego, a obecnie obowiązuje dwutygodniowy rozejm do nocy z 21 na 22 kwietnia.

Wiceszef irańskiego MSZ Said Chatibzade zapowiedział, że Teheran nie przekaże USA wzbogaconego uranu i nie jest gotowy na nową rundę rozmów z USA.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian, cytowany przez agencję informacyjną ISNA, oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mają podstaw do tego, by pozbawiać Teheran prawa do rozwijania technologii nuklearnych.

- Prezydent USA Donald Trump mówi, że Iran nie może korzystać ze swoich praw nuklearnych - powiedział polityk. - Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw?" - zapytał.

Trump grozi Iranowi. "Zniszczymy każdą elektrownię, każdy most"

Jak przekazał reporter ABC Jonathan Karl na platformie X, Donald Trump stwierdził, że Iran dopuścił się "poważnego naruszenia" zawieszenia broni. Mimo to amerykański prezydent ma uważać, że porozumienie pokojowe jest osiągalne.

"To się stanie. Tak czy inaczej. W miły lub trudny sposób. To się wydarzy" - zadeklarował Trump, mówiąc o zakończeniu wojny.

Reuters opisuje, że Trump powiedział: - Oferujemy bardzo sprawiedliwe i rozsądne porozumienie i mam nadzieję, że Iran je przyjmie.

- Jeśli Iran nie zdecyduje się na porozumienie, Stany Zjednoczone zamierzają zniszczyć każdą elektrownię, każdy most w Iranie. Koniec z byciem miłym facetem - zagroził Trump.

Program nuklearny Iranu. Pezeszkian odrzuca żądania Trumpa

Kwestia programu nuklearnego Iranu była jedną z głównych przyczyn rozpoczęcia przez Izrael i USA ataków na Iran - utrzymuje Waszyngton.

W wojnie, trwającej od 28 lutego, obowiązuje dwutygodniowy rozejm, którego termin upływa w nocy z 21 na 22 kwietnia.

Według amerykańskich źródeł po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez USA i Izrael w czerwcu 2025 roku w Iranie pozostały niemal dwie tony wzbogaconego uranu, w tym 450 kg wzbogaconego do poziomu 60 proc. Trump zapowiedział w piątek, że zapasy te zostaną wywiezione z Iranu.

W sobotę wiceszef irańskiego MSZ Said Chatibzade oznajmił, że Teheran nie przekaże USA wzbogaconego uranu i nazwał to warunkiem nie do przyjęcia. Zapowiedział również, że strona irańska nie jest gotowa na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA, która była planowana w najbliższych dniach stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Szef rosyjskiej państwowej firmy energetycznej Rosatom, Aleksiej Lichaczow, powiedział w sobotę, że jego przedsiębiorstwo jest gotowe pomóc w usuwaniu wzbogaconego uranu z Iranu. Kilka dni wcześniej podobne propozycje składał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

W niedzielę media przekazały, że podobną propozycję złożyły także Chiny, które wstępnie zaoferowały możliwość przejęcia wysoko wzbogaconego uranu, jeżeli Iran i USA osiągną porozumienie. Pekin jest jednym z najbliższych sojuszników Iranu, natomiast rezygnacja Teheranu z programu nuklearnego jest jednym z kluczowych warunków Trumpa.

Źródło: Reuters

