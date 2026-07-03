W skrócie W Iranie rozpoczną się siedmiodniowe uroczystości pogrzebowe po śmierci najwyższego przywódcy, Aliego Chameneiego, który zginął w bombardowaniu 28 lutego.

Ceremonia będzie miała spektakularny charakter, obejmie trasę przez irańskie i irackie miasta oraz święte miejsca, a w Teheranie zostaną wprowadzone szczególne środki organizacyjne.

Wydarzenie nakłada się na amerykański Dzień Niepodległości i muzułmański miesiąc Muharram, mając znaczenie dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Iranu.

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Ali Chamenei, przez kilkadziesiąt lat pełniący funkcję najwyższego przywódcy Iranu, zginął w bombardowaniu przeprowadzonym przez siły USA i Izraela pierwszego dnia wojny, 28 lutego. Uroczystości pogrzebowe polityka ruszą w sobotę, 4 lipca, i potrwają siedem dni.

Mimo kosztownej wojny i wciąż niepewnej przyszłości władze w Teheranie zdecydowały się na organizację spektakularnej ceremonii, od wielu dni hucznie zapowiadanej w irańskich mediach. Irańskie władze szacują liczbę uczestników na nawet 15 milionów osób i chwalą się, że wydarzenie będzie relacjonować 14 tys. dziennikarzy, w tym 900 zagranicznych.

Iran. Spektakularny pogrzeb Aliego Chameneiego

"Musimy powstać i podnieść głos, by świat usłyszał wołanie o krew naszego narodu, tak aby świat wiedział, że szlachetny i dostojny naród irański nie milczy w obliczu ucisku i nie pozostawi bez echa krwi swojego imama (Chameneiego - red.)" - napisał w oświadczeniu dla mediów Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący parlamentu Iranu i jeden z negocjatorów w rozmowach z USA.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 4 lipca - w dniu wyjątkowym dla Amerykanów, 250. rocznicę Dnia Niepodległości. Termin przypada także w czasie muzułmańskiego miesiąca Muharram, okresu mocno kojarzonego w szyickim islamie z żałobą, zdradą i męczeństwem - szczególnie z męczeńską śmiercią imama Husajna, od którego Chamenei wywodził swój rodowód.

Ciało Chameneiego w trakcie uroczystości przebędzie długą drogę - odwiedzi dwa irańskiego miasta i dwa święte miejsca w sąsiednim Iraku. Ochrona ciała przywódcy, zarządzanie milionami żałobników, dbanie o zagranicznych dygnitarzy i organizacja wszystkich wydarzeń to kolosalne przedsięwzięcie, wymagające bezprecedensowych środków.

W czasie pogrzebu w Teheranie zamknięte zostaną krajowe i międzynarodowe lotniska. Stolica już teraz zupełnie zmieniła organizację ruchu miejskiego, aby umożliwić organizację wydarzenia. Z kolei w miastach, przez które przejedzie ciało Chameneiego, ogłoszono lokalne święta.

Wojna w Iranie. Teheran wysyła sygnał do USA

Pogrzeb najwyższego przywódcy to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu. Jak wskazuje w rozmowie z CNN Sina Toossi z Centrum Polityki Międzynarodowej, Chamenei po śmierci stał się kluczowym dla Iranu symbolem, męczennikiem podobnym do szyickich świętych.

Huczna ceremonia ma jednak znaczenie nie tylko dla sytuacji wewnętrznej kraju. W ocenie eksperta przeniesienie części uroczystości do Iraku ma za zadanie "pogłębiać poczucie, że to nie tylko irański pogrzeb państwowy, ale wydarzenie o znaczeniu ponadnarodowym".

Bez wątpienia przypadkiem nie jest także wybór daty pogrzebu, pokrywającej się z najważniejszym amerykańskim świętem narodowym. Ta, podobnie jak cała ceremonia, ma być świadectwem nieustępliwości Irańczyków i, jak ocenia amerykańska stacja CNN, "prowokacyjnym sygnałem" dla Donalda Trumpa.

Niepewna pozostaje kwestia możliwej obecności na pogrzebie Modżtaby Chameneiego, następcy Aliego, który od początku wojny w Iranie nie zabrał publicznie głosu.

Źródło: CNN





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