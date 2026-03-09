W skrócie Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu rakiety balistycznej wystrzelonej z Iranu nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

Szczątki rakiety spadły w prowincji Gaziantep, nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Departament Stanu USA nakazał części personelu opuścić konsulat w Adanie w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

O operacji obrony powietrznej NATO poinformowało tureckie Ministerstwo Obrony.

Jak czytamy, do zestrzelenia rakiety balistycznej wystrzelonej z terytorium Iranu doszło we wschodniej części Morza Śródziemnego.

W komunikacie Turcja podała, że szczątki rakiety spadły w południowo-wschodniej prowincji Gaziantep. Nie ma ofiar śmiertelnych - powiadomiono.

"Nie jest jasne, gdzie zmierzała rakieta, bo została przechwycona przez siły NATO stacjonujące we wschodniej części Morza Śródziemnego" - opisuje Reuters.

Rakieta z Iranu zestrzelona w Gaziantep. Turcja ostrzega i apeluje

"Turcja przywiązuje ogromną wagę do dobrosąsiedzkich relacji i stabilności w regionie. Podkreślamy jednak raz jeszcze, że będziemy podejmować wszelkie niezbędne kroki i reagować bez wahania na wszelkie zagrożenia na terytorium i w przestrzeni powietrznej naszego kraju" - brzmi fragment wydanego przez Ankarę oświadczenia.

Interwencję potwierdziła także rzeczniczka NATO Allison Hart. "NATO jest zdecydowane i w gotowości, by bronić sojuszników przed każdym zagrożeniem" - dodała w poście w serwisie X.

To drugi raz, gdy Ankara interweniuje w związku z rakietą wystrzeloną w kierunku Turcji z terytorium Iranu. Pierwszy raz do takiej sytuacji doszło 4 marca. Wtedy to systemy obrony przeciwrakietowej zestrzeliły pocisk w rejonie miejscowości Dortyol, w pobliżu granicy z Syrią. Cel zniszczono w powietrzu.

Po pierwszym incydencie szef MSZ Turcji Hakan Fidan rozmawiał z irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim i apelował, by unikać działań prowadzących do eskalacji konfliktu.

Wojna w Iranie. USA ewakuują część personelu z placówki w Turcji

W kontekście Turcji i konfliktu na Bliskim Wschodzie nową decyzję podjął w poniedziałek Departament Stanu USA.

W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa część personelu dostała polecenie opuszczenia konsulatu w Adanie, na południu Turcji w rejonie wybrzeża.

Placówkę opuścić mają rodziny dyplomatów i pracownicy, których obecność na miejscu nie jest niezbędna.

Źródło: Reuters

