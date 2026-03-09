W skrócie Donald Trump skrytykował wybór Modżtaby Chameneiego na nowego najwyższego przywódcę Iranu i wyraził niezadowolenie z tej decyzji.

Media poinformowały, że Modżtaba Chamenei został ranny w ataku na jego rezydencję.

Władze USA i Izraela ostrzegły przed przekazaniem władzy Modżtabie Chameneiemu, a Israel Katz uznał każdego przyszłego przywódcę Iranu za potencjalny cel.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skrytykował wybór Modżtaby Chameneiego na nowego najwyższego przywódcę Iranu. W wywiadzie dla Fox News przyznał, że "nie jest zadowolony" z tej decyzji.

Z kolei Władimir Putin pogratulował Modżtabie Chameneiemu nominacji na nowego przywódcę Iranu - poinformował w poniedziałek Kreml.

Putin powiedział, że jest przekonany, iż Chamenei będzie kontynuował dzieło swojego ojca "z honorem" i zjednoczy naród irański "w obliczu ciężkich prób". Dodał, że Rosja będzie nadal wspierać Teheran, stwierdzając, że pragnie "potwierdzić niezachwiane wsparcie dla Teheranu i solidarność z naszymi irańskimi przyjaciółmi".

Zagraniczne media podały w sobotę, że Modżtaba Chamenei miał zostać ranny w ataku. Serwis Eurasia Review przekazał, że celem tego uderzenia była rezydencja Chameneiego. Świadczyć ma o tym nagranie udostępnione przez irańską stację nadawczą ZED TV.

Bliski Wschód. Trump krytykuje wybór nowego przywódcy Iranu

Już na początku trwającego konfliktu Trump ostrzegał, że najgorszym scenariuszem dla Iranu byłoby objęcie władzy przez syna ajatollaha Aliego Chameneiego.

56-letni Modżtaba Chamenei nigdy nie zajmował formalnego stanowiska w irańskim rządzie i rzadko pojawiał się publicznie. Jak podają zagraniczne media, w Iranie uchodzi za postać skrytą i tajemniczą, która przez lata działała głównie za kulisami życia politycznego.

Wybrano nowego przywódcę Iranu. Ostrzeżenia ze strony USA i Izraela

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem sukcesji Donald Trump ostrzegał, że przekazanie władzy Modżtabie Chameneiemu byłoby "nie do przyjęcia".

Ostre stanowisko zajęły również władze Izraela. Minister obrony Israel Katz stwierdził, że każdy kolejny przywódca Iranu stanie się "jednoznacznym celem do wyeliminowania".

Początkowo pojawiały się spekulacje, żeTeheran może nie ujawnić publicznie nazwiska następcy, aby nie narażać go na niebezpieczeństwo. Ostatecznie jednak władze zdecydowały się na oficjalne ogłoszenie wyboru Modżtaby Chameneiego, ignorując ostrzeżenia przeciwników.

Nowy przywódca Iranu. Droga do władzy Modżtaby Chameneiego

Modżtaba Chamenei urodził się w 1969 roku. Jako dziecko był świadkiem rewolucji islamskiej, która obaliła szacha i doprowadziła do przejęcia władzy przez ajatollaha Ruhollah Chomeini.

W młodości dołączył do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i walczył w czasie wojny iracko-irańskiej - jednego z najkrwawszych konfliktów XX wieku. Później rozpoczął studia teologiczne w konserwatywnym seminarium szyickim w Kom, jednym z najważniejszych ośrodków nauki religijnej w świecie szyickim.

Znaczące wpływy zdobył jednak dopiero po rozpoczęciu pracy w Biurze Najwyższego Przywódcy, gdzie pozostawał pod bezpośrednim nadzorem ojca. Według analityków od lat budował tam sieć kontaktów w aparacie bezpieczeństwa i strukturach władzy.

Eksperci podkreślają, że jego zainteresowanie sprawami wojskowymi i bezpieczeństwa sprawiło, iż w praktyce już wcześniej pełnił rolę nieformalnego zastępcy ojca w najważniejszych decyzjach państwowych.

Jak podkreśla portal ABC News, stanowisko najwyższego przywódcy daje mu ogromne kompetencje - obejmuje kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz wpływ na kierunek polityki Republiki Islamskiej.

Źródła: CNN, ABC News, Eurasia Review, Middle East Eye

"Wstęp do wprowadzenia euro w Polsce". Były wicepremier o planie rządu Polsat News Polsat News