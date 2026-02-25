Bliski Wschód
Bliski Wschód

Iran w gniewie odgraża się po orędziu Trumpa. "Jeśli zaatakujecie"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Iran w gniewie po orędziu prezydenta USA. Teheran błyskawicznie zareagował na oskarżenia Donalda Trumpa, odrzucając wszelkie groźby i oskarżenia. U progu trzeciej rundy rozmów stron rośnie napięcie - Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed atakiem w trakcie negocjacji i grzmi o ewentualnym "mocnym" odwecie. "To nie wróży dobrze" - analizują zagraniczne media.

Po lewej stronie znajduje się postać w garniturze, po prawej mężczyzna w tradycyjnym stroju religijnym z turbanem, w tle widoczny jest okręt wojskowy na morzu, całość oświetlona jest intensywnym światłem tworzącym dramatyczny nastrój.
Iran i USA przerzucają się groźbamiAFP

W skrócie

  • Donald Trump zapowiedział, że nie pozwoli Iranowi zdobyć broni jądrowej i rozwijać rakiet mogących zagrozić USA.
  • Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło te zarzuty i nazwało je fałszywymi, deklarując gotowość do odwetu w razie ataku ze strony USA.
  • Trwają negocjacje między USA a Iranem pod patronatem Omanu, jednak atmosfera rozmów pozostaje napięta.
Donald Trump w swoim przemówieniu o stanie państwa zaznaczał, że nie pozwoli, by Teheran pozyskał broń jądrową czy rakiety, które sięgnęłyby USA. Republikanin wskazał też na masowe antyrządowe protesty, które przetoczyły się przez Iran w styczniu. Obwinił irańskie władze o śmierć tysięcy ludzi.

- Reżim irański i jego zabójczy agenci sieją terroryzm, śmierć i nienawiść - mówił Trump, oskarżając Teheran o współpracę z organizacjami terrorystycznymi i grupami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie.

Wypowiedzi te padają w momencie, gdy nad regionem wisi widmo wojny. USA zgromadziły na Bliskim Wschodzie ogromne siły, a Waszyngton wciąż utrzymuje, że jeśli nie dojdzie pomiędzy stronami do porozumienia w sprawie programu rakietowego i nuklearnego, wojsko zdecyduje się na uderzenie.

Iran w gniewie po słowach Donalda Trumpa. Grożą USA odwetem

Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych błyskawicznie odrzuciło twierdzenia Trumpa. Słowa dotyczące programu rakietowego określono jako fałszywe.

"Wszystko, o czym mówią na temat irańskiego programu jądrowego, irańskich rakiet balistycznych i liczby ofiar po styczniowych zamieszkach, to po prostu powtarzanie wielkich kłamstw" - napisał na X rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei.

    Wcześniej z kolei sam szef MSZ Iranu Abbas Aragczi mówił, że Teheran nie dysponuje możliwością ataku na USA. Dodał jednak, że w przypadku uderzenia Amerykanów zdecydują się na odwet na amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie.

    Widmo wojny USA - Iran i napięte negocjacje. "Jeśli zaatakujecie"

    Warto zaznaczyć, że strony przerzucają się oskarżeniami i ślą groźby, ale jednocześnie prowadzą negocjacje. Za USA i Iranem dwie rundy rozmów mediacyjnych pod patronatem Omanu.

    Trzeci etap negocjacji odbyć ma się w czwartek w Genewie. Ze strony USA wziąć udział mają wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner.

    "The Guardian" ocenia jednak, że gniewne komentarze nie wróżą dobrze przed spotkaniem przedstawicieli obydwu stron.

    - Jeśli wybierzecie dyplomację, w której szanuje się godność narodu irańskiego i wzajemne interesy, my również zasiądziemy przy stole - powiedział przewodniczący tamtejszego parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf.

    - Jeżeli jednak zdecydujecie się na oszustwo, kłamstwa, błędne analizy i fałszywe informacje, i rozpoczniecie atak w trakcie negocjacji, bez wątpienia odczujecie mocny cios ze strony narodu irańskiego i sił obronnych - zagroził Qalibaf.

    Źródła: AFP, "The Guardian"

