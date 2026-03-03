Bliski Wschód
Iran uderzył w samo centrum Izraela. Wielu rannych

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Iran zaatakował miasta, leżące w centrum Izraela - poinformowały we wtorek po południu miejscowe siły zbrojne. Fragmenty pocisków spadły m.in. na Tel Awiw. Ratownicy medyczni przekazali, że rannych zostało 12 osób.

Dwa spalone samochody pokryte pianą, strażacy i obserwatorzy na miejscu uderzenia rakiet w Tel Awiwie.
Wtorkowe uderzenie Iranu na Tel Awiw. Pociski zniszczyły m.in. kilka autIlia YefimovichAFP

  • Iran zaatakował miasta w centrum Izraela, w tym rejon Tel Awiwu, gdzie znaleziono fragmenty rakiet.
  • Służby ratunkowe udzieliły pomocy 12 rannym, w tym kobiecie z obrażeniami od wybuchu i 11 osobom z lekkimi obrażeniami od odłamków szkła.
  • Iran od kilku dni w ramach odwetu atakuje Izrael.
Izraelska policja poinformowała, że w rejon Tel Awiwu stał się celem irańskich uderzeń. W kilku miejscach na terenie miasta znaleziono m.in. fragmenty irańskich rakiet.

"Siły poszukiwawczo-ratownicze wraz z licznymi zespołami ratunkowymi prowadzą obecnie działania w miejscach uderzeń w centralnym Izraelu" - przekazały w komunikacie izraelskie siły zbrojne. "Okoliczności uderzenia są obecnie analizowane" - dodano w komunikacie.

Iran uderzył w Izrael. Kilkanaście osób rannych

Więcej informacji o salwie oddanej z Iranu przekazali izraelscy ratownicy. Służby medyczne wskazały, że rannych zostało 12 osób. Wśród nich są poszkodowani, których obrażenia wskazują, że ucierpieli na skutek "wybuchu".

"Medycy i ratownicy medyczni udzielają pomocy medycznej i ewakuują do szpitali 12 rannych osób, w tym około 40-letnią kobietę z umiarkowanymi obrażeniami od wybuchu oraz 11 osób z lekkimi obrażeniami od odłamków szkła i ranami po eksplozji" - czytamy w oświadczeniu miejscowych służb ratunkowych.

    Agencja AFP dotarła do nagrań, na których widać przedstawicieli służb w kamizelkach odblaskowych i hełmach. Na filmiku uwieczniono strażaków, dogaszających zapalone od rakiet samochody i ratowników, którzy udzielają pierwszej pomocy rannym.

    Wojna w Iranie. Rakiety spadają na Izrael

    Iran ostrzeliwuje dronami i rakietami terytorium Izraela w odpowiedzi na rozpoczętą przez to państwo i USA kampanię bombardowań i uderzeń lotniczych, wymierzonych w teherański reżim.

    Wiele z irańskich rakiet balistycznych spada jednak na cele cywilne. Do najtragiczniejszego ostrzału doszło w niedzielę, gdy irańskie pociski spadły na miasto Bet Szemesz w środku kraju.

    Według ustaleń izraelskich służb w irańskim kontruderzeniu zginęło co najmniej osiem osób.

    Kolejne 23 zostały ranne, z czego dwie znajdowały się w stanie ciężkim i zagrażającym życiu. Wśród rannych znalazły się dzieci.

    Źródło: Reuters, AFP

