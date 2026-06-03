W skrócie Iran potępił ataki USA na irański tankowiec i wyspę Keszm, zarzucając Waszyngtonowi naruszenie zawieszenia broni oraz prawa międzynarodowego.

MSZ Iranu uznało Kuwejt i Bahrajn za współodpowiedzialne za działania USA, oskarżając je o udzielenie wsparcia dla operacji wojsk amerykańskich z ich terytoriów.

W wyniku ataków uszkodzony został międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie, część lotów została zawieszona lub przekierowana, a kilka osób zostało poszkodowanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Irańczycy zabrali głos po wymianie ciosów z USA w nocy z wtorku na środę. Teheran potępił ataki Amerykanów na irański tankowiec w cieśninie Ormuz, a także uderzenia w wyspę Keszm.

Iran grzmi o kolejnym przypadku naruszenia zawieszenia broni przez Waszyngton, a także łamaniu zapisów prawa międzynarodowego.

Iran grzmi po atakach USA, zadaje odwetowe ciosy. Uderzenia w Kuwejt i Bahrajn

MSZ Iranu podkreśliło w wydanym komunikacie, że Kuwejt i Bahrajn, gdzie uderzyły irańskie siły, "ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność" za operacje USA. Zarzucono, że tereny i obiekty w tych krajach zostały wykorzystane do wsparcia akcji wojsk USA przeciwko Iranowi.

Zastrzegamy sobie prawo do samoobrony i wykorzystamy wszelkie dostępne środki, by reagować, w tym poprzez atakowanie źródeł wszelkich przyszłych wrogich operacji - stwierdzono w oświadczeniu MSZ Iranu.

Również o "atakach w samoobronie" mówią Amerykanie, którzy informowali wcześniej o uderzeniu w wyspę Keszm w Zatoce Perskiej.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało także, że "amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów".

Zniszczenia w Kuwejcie po ataku Iranu. Uszkodzone lotnisko, są ranni

Z najnowszych doniesień wynika jednak, że część dronów i pocisków Iranu dosięgnęła swoich celów.

Państwowa agencja informacyjna Kuwejtu KUNA przekazała, że w uderzeniach uszkodzony został międzynarodowy port lotniczy. Odnotowano "poważne uszkodzenia części T1 lotniska" - donosiła agencja Reutera.

Część lotów zawieszono lub przekierowano. Są także doniesienia o kilku poszkodowanych osobach oraz o jednej ofierze śmiertelnej - podało MSZ Kuwejtu.

Zniszczenia dotyczyć mają także placówek dyplomatycznych, jednak w tej kwestii nie podano szczegółów.

CNN analizuje, że nocna wymiana ognia była jedną z największych od tygodni, a zawieszenie broni wisi na włosku, bowiem brak realnych postępów w rozmowach pokojowych.

Choć już pojawiały się głosy, że może dojść do przełomu, znów wydawać zaczęto sprzeczne komunikaty, a górę wzięły rozbieżne interesy stron. Na początku tygodnia Iran informował, ze z uwagi na ofensywę Izraela w Libanie nie widzi obecnie szansy na finalizację umowy, z kolei USA - ustami Donalda Trumpa - utrzymują, że rozmowy się toczą, choć nie wiadomo, jaki przyniosą efekt.

W najnowszej wypowiedzi szef MSZ Iranu Abbas Aragczi ocenił, że finał rozmów zależy od tego, czy USA wycofają się ze swoich "wygórowanych żądań" - wskazuje AFP.

Źródła: Reuters, CNN, KUNA, AFP





''Wydarzenia'': Żurek chce uchylić immunitet Jakiemu. Twierdzi, że popełnił przestepstwo Polsat News