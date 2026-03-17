Armia USA prawdopodobnie zatopiła jeden z trzech irańskich okrętów typu "Warszawianka" - informuje Defense Express.

"Iran miał w sumie trzy okręty podwodne tego typu, które najczęściej były w remoncie, a nie na morzu. Kontekst, w jakim te okręty podwodne zostały dostarczone do Teheranu, wydaje się szczególnie wymowny" - zauważono w materiale.

Według analityków trzy wyżej wymienione okręty podwodne projektu "Warszawianka" we flocie irańskiej nosiły nazwy Tareg (stójka położona w kwietniu 1991 r.), Noor (grudzień 1991 r.) i Yunes (luty 1992 r.).

"Czas położenia podbudowy pod wszystkie trzy okręty podwodne sugeruje, że kontrakt na ich dostawę do Teheranu został zawarty przez ZSRR, ale został już bezpośrednio zrealizowany przez Rosję. Szczególnie interesujące jest to, że Rosjanie zdołali oddać do służby pierwsze dwa okręty podwodne dla Iranu w grudniu 1992 roku, a trzeci dopiero we wrześniu 1996 roku. Świadczy to w szczególności o problemach produkcyjnych w przedsiębiorstwach rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w tamtym czasie" - analizuje Defense Express.

Iran miał stracić "Warszawiankę". Częściej była w remoncie, niż na morzu

Powołując się na źródła rosyjskie, eksperci twierdzą, że wszystkie trzy "Warszawianki" dla irańskiej floty "nie wyróżniły się niczym innym niż długotrwałymi remontami", rozpoczętymi w okolicach roku 2010.

W lutym irańska marynarka wojenna miała w służbie zaledwie jeden okręt podwodny tego projektu. Pozostałe dwa były remontowane.

"Jeśli weźmiemy pod uwagę okres po 1991 roku, Iran jest prawdopodobnie jedynym krajem, któremu Rosja nie dostarczyła przeciwokrętowych pocisków manewrujących 3M54 Kalibr jako zestawu dla rodziny okrętów podwodnych 'Warszawianka'. Standardowa amunicja na okrętach podwodnych projektu 877 to 18 torped lub 24 miny morskie dla sześciu wyrzutni torpedowych" - podkreślili analitycy.

Takie rakiety Rosja sprzedawała m.in. Wietnamowi, Algierii, Indiom oraz Chinom, które nawet opracowały własną wersję tej broni. Brak tego uzbrojenia oznaczał, że irańskie "Warszawianki" miały mniejsze możliwości bojowe niż podobne jednostki w innych flotach.

Iran. Okręty z Rosji nie sprawdziły się na morzu

Okręty podwodne z Rosji miały stać się jednym z ważniejszych elementów wzmacniania potencjału irańskiej marynarki wojennej, jednak w praktyce ich znaczenie okazało się ograniczone.

Analitycy podkreślają, że jeżeli doniesienia o zatopieniu jednego z tych okrętów się potwierdzą, będzie to wydarzenie o znaczeniu symbolicznym. Może to być jeden z pierwszych przypadków zniszczenia okrętu podwodnego przy pomocy ATACMS.

Wojna USA i Izrael - Iran. "Plany na trzy tygodnie"

Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W jej wyniku żegluga w cieśninie Ormuz - kluczowym szlaku transportu ropy i gazu - została poważnie zakłócona. Iran grozi atakami na statki, a wielu armatorów unika przepływu przez ten rejon ze względów bezpieczeństwa.

Wtorek jest 18. dniem wojny. Rzecznik sił zbrojnych Izraela Nadaw Szoszani zapewnił, że armia ma szczegółowe plany operacyjne na kolejne trzy tygodnie konfliktu.

