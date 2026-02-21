W skrócie Iran wzmacnia obronę obiektów nuklearnych, wznosząc "sarkofagi" wokół instalacji, co pokazują zdjęcia satelitarne.

W styczniu i lutym 2026 roku Iran oraz Rosja przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe, a Stany Zjednoczone nasiliły groźby interwencji.

USA i Iran prowadzą rozmowy na temat programu nuklearnego, lecz Teheran odrzucił żądania całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

Zdjęcia z okresu od 6 grudnia 2025 roku do 24 stycznia 2026 roku pokazują naprawy (po czerwcowych atakach Izraela i USA) i działania mające na celu zasypanie wejść do tuneli prowadzących do kompleksu, w którym w pobliżu Isfahanu przechowywana jest rzekomo znaczna część irańskiego wzbogaconego uranu.

Zdjęcia te obrazują "wysiłki mające na celu przygotowanie się do ataku" ze strony Stanów Zjednoczonych - powiedział Sky News David Albright, założyciel i prezes organizacji Institute for Science and International Security (ISIS).

Tajemnicze zdjęcia satelitarne irańskich konstrukcji. Teheran szykuje się na wojnę

Instytut ISIS poinformował 9 lutego, że "zasypanie wejść do tuneli pomogłoby ograniczyć zniszczenia ewentualnego nalotu, a także utrudniłoby dostęp w przypadku ataku sił specjalnych w celu przejęcia lub zniszczenia wysoko wzbogaconego uranu, który może się tam znajdować".

Prace nad zabezpieczeniem obiektów nuklearnych, przede wszystkim tuneli, są również widoczne na zdjęciach infrastruktury w pobliżu miasta Natanz - dodała brytyjska stacja.

- Niektóre z tych działań, szczególnie w Isfahanie, wskazują, że w środku wciąż znajduje się coś cennego - powiedział Albright.

USA przygotowują atak? Irańczycy stawiają "betonowe sarkofagi"

22 stycznia analiza ISIS wykazała postępy w budowie "betonowego sarkofagu" wokół nowo wybudowanego obiektu wojskowego w Parchin, co przedstawiają także zdjęcia satelitarne obiektu z 24 stycznia.

Kolejnym remontowanym obiektem jest baza rakietowa w Tebriz. Jest to jedna z głównych irańskich baz i magazynów rakietowych. Zdjęcia satelitarne pokazują, że budynki zostały tam w pełni naprawione od czasu izraelskich ataków z 2025 roku.

Sky News przypomniała, że 19 stycznia siły rosyjskie i irańskie przeprowadziły też wspólne ćwiczenia w Zatoce Omańskiej i na Oceanie Indyjskim. Świadczy to zarówno o gotowości militarnej Iranu, jak i o jego wpływie na kluczowe szlaki żeglugowe - zauważyła stacja.

Mark Cancian, analityk Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), zasugerował, że "Rosja stara się pomóc swojemu partnerowi, ale jej możliwości są niezwykle ograniczone, ponieważ jest całkowicie pochłonięta wojną w Ukrainie".

Trump dał Iranowi kilkanaście dni na przyjęcie ultimatum

W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie ograniczenia programu jądrowego tego kraju. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie.

W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Trump podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia, i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni.

USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po pierwszej rundzie negocjacji, 6 lutego, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

Władze w Teheranie deklarują, że ich program nuklearny ma wyłącznie cywilny i pokojowy charakter. Zachód obawia się, że Iran dąży do produkcji broni atomowej, na co wskazuje m.in. wzbogacanie dużych ilości uranu do poziomu, który jest zbliżony do potrzeb militarnych.

