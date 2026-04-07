Iran śle zaciekłe groźby USA. Wskazują nowe cele. Region "ogarnie ciemność"

W skrócie Irański urzędnik zapowiedział, że jeśli USA spełnią groźby Donalda Trumpa i dojdzie do eskalacji konfliktu, Iran doprowadzi do zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab.

Stany Zjednoczone domagają się od Iranu otwarcia cieśniny Ormuz, grożąc zniszczeniem wszystkich irańskich elektrowni w razie braku realizacji żądań.

Groźby USA skrytykowały Iran i Unia Europejska, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że odpowiedź Iranu może wykraczać poza Bliski Wschód.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Irański urzędnik stwierdził, że nie toczą się żadne bezpośrednie negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem. Dodał jednak, że oba kraje wymieniają się wiadomościami za pośrednictwem Pakistanu i Kataru.

W poniedziałek pojawiła się propozycja 45-dniowego rozejmu, jednak zarówno Iran, jak i USA miały ją odrzucić.

Jednocześnie irański urzędnik zaznaczył, że Stany Zjednoczone dotychczas nie zmieniły swojego stanowiska i domagają się "kapitulacji pod presją". Według niego dopóki USA będą oczekiwały poddania się Iranu, dopóty jego kraj nie okaże żadnej elastyczności w rozmowach.

Cytowany przez Reutersa irański urzędnik ostrzegł ponadto, że jeśli USA rozpoczną ataki na elektrownie w Iranie, to "cały region i Arabia Saudyjska pogrążą się w całkowitej ciemności na skutek ataków odwetowych".

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

- Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli sojusznicy Iranu zamkną również cieśninę Bab al-Mandab - zapowiedział. Cieśnina ta leży między Półwyspem Arabskim a Afryką i łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Mija ultimatum Trumpa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie

W nocy z wtorku na środę upłynie ultimatum jakie prezydent USA Donald Trump postawił władzom w Iranie.

Amerykański przywódca domaga się, by Teheran otworzył cieśninę Ormuz. Zagroził jednocześnie, że jeśli nie dojdzie do przywrócenia żeglugi tym szlakiem, Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie.

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - stwierdził we wtorek Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Groźby amerykańskiego prezydenta spotkały się z krytyką ze strony nie tylko Iranu, ale również Unii Europejskiej, która zwróciła uwagę, że ataki na elektrownie są niezgodne z prawem międzynarodowym.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już wcześniej ostrzegł, że jeśli USA "przekroczą czerwoną linię", to odpowiedź nie ograniczy się tylko do Bliskiego Wschodu.

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

"Wydarzenia": Odnaleziono ukryty w 1939 roku sztandar. Przetrwał w bańce po mleku Polsat News