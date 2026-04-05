W skrócie Ograniczenia żeglugi przez cieśninę Ormuz nie będą dotyczyły Iraku, co podały irańskie media na podstawie informacji od centralnego dowództwa irańskich sił zbrojnych.

Iran pozwala irackim statkom na przepływ przez cieśninę Ormuz, a analityk Kenneth Katzman ocenił, że decyzja tego kraju wskazuje na chęć utrzymania Iraku poza obozem państw sprzymierzonych z Waszyngtonem.

Rząd Iraku i władze autonomicznego Regionu Kurdystanu osiągnęły w połowie marca porozumienie dotyczące wznowienia eksportu ropy do tureckiego portu Ceyhan.

Według agencji Reutera decyzja irańskich władz pokazuje preferencyjne traktowanie Bagdadu w sytuacji zaostrzania kontroli nad strategicznym szlakiem. Przez cieśninę Ormuz w normalnych warunkach przepływa około 20 proc. ropy transportowanej drogą morską, która trafia do krajów na całym świecie.

Irańska dyplomacja już wcześniej informowała, że przez cieśninę mogą przepływać statki m.in. z Chin, Rosji, Indii i Pakistanu. W ostatnich dniach przez Ormuz przepłynęły również dwie jednostki tureckie i dwie japońskie.

Analityk Kenneth Katzman z think tanku Soufan Center ocenił w rozmowie z Al Dżazirą, że Irak ma niewiele alternatyw dla eksportu ropy z południa poza cieśniną Ormuz. Chociaż część surowca może być transportowana rurociągiem do Turcji, większość produkcji z rejonu Basry na południu Iraku zależy od szlaku przez Zatokę Perską.

Decyzja Teheranu wskazuje na chęć utrzymania Iraku poza obozem państw sprzymierzonych z Waszyngtonem - podkreślił Katzman.

Zobacz również: Jakub Pogorzelski

W mijającym tygodniu Irak rozpoczął eksport ropy naftowej cysternami przez Syrię do basenu Morza Śródziemnego i dalej, do krajów Europy.

Rozwiązanie to wymaga jednak przekierowania surowca z południa Iraku, skąd wcześniej eksportowano go tankowcami, na północ - do rurociągu powstałego z inicjatywy Irbilu i Ankary, a oddanego do użytku w 2013 roku.

Przed rozpoczęciem wojny Irak wydobywał ok. 4,3 mln baryłek ropy dziennie, z czego większość była eksportowana drogą morską.

Wydarzenia 24: Groźny wypadek w Łodzi. Wykoleiły się tramwaje Polsat News