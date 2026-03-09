Bliski Wschód
Iran rzuca oskarżenia pod adresem Europy. W tle ofensywa USA i Izraela

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Teheran oskarżył kraje europejskie, w tym Francję, o stworzenie warunków, które doprowadziły do ​​ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i wywołanie wojny. Rzecznik irańskiego MSZ przypomniał, że państwa Starego Kontynentu popierały nałożenie sankcji na reżim w Teheranie. W tym samym czasie Władimir Putin przekazał gratulacje dla nowo wybranego najwyższego przywódcy Iranu.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei nie szczędził słów krytyki pod adresem państw europejskichMorteza NikoubazlAFP

W skrócie

  • Iran oskarżył kraje europejskie, w tym Francję, o przyczynienie się do ataku USA i Izraela na Iran.
  • Rzecznik irańskiego MSZ stwierdził, że poparcie przez Europę sankcji wobec Iranu ośmieliło stronę amerykańską i syjonistyczną.
  • Kraje Europy nie wzięły udziału w ofensywie USA i Izraela na Iran, a Wielka Brytania zadeklarowała udział jedynie w działaniach obronnych.
  • Władimir Putin zapewnił o "niezachwianym poparciu” Rosji dla nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.
- Zamiast domagać się praworządności, zamiast przeciwstawić się zastraszaniu i nadużyciom Stanów Zjednoczonych, (Europejczycy - red.) rozmawiali z nimi i zgadzali się z nimi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie dyskusji o przywróceniu sankcji - mówił na cotygodniowym briefingu prasowym rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei.

Jak dodał, "wszystkie te czynniki razem wzięte ośmieliły stronę amerykańską i syjonistyczną do dalszego popełniania zbrodni".

Warto zauważyć, że kraje Starego Kontynentu nie przyłączyły się do ofensywy USA i Izraela na Iran. Władze Wielkiej Brytanii ogłosiły się, że wezmą udział jedynie w działaniach obronnych. Przypomnijmy, przed tygodniem irański dron zaatakował brytyjską bazę wojskową na Cyprze.

    Iran - Rosja. Władimir Putin zapewnia o "niezachwianym poparciu dla Teheranu"

    Konferencja rzecznika irańskiego MSZ zbiegła się w czasie z nową deklaracją Władimira Putina. Przywódca Rosji zapewnił o swoim "niezachwianym poparciu" dla nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.

    "Chciałbym potwierdzić nasze niezachwiane poparcie dla Teheranu i solidarność z naszymi irańskimi przyjaciółmi" - przekazał Putin i dodał, że "Rosja była i pozostanie wiarygodnym partnerem" dla Teheranu.

    "W czasach, gdy Iran mierzy się z agresją zbrojną, pana kadencja na tym wysokim stanowisku będzie niewątpliwie wymagała wielkiej odwagi i poświęcenia" - podkreślił rosyjski przywódca, zwracając się do ajatollaha.

    W poniedziałek szef służby bezpieczeństwa Iranu stwierdził, że wybór nowego najwyższego przywódcy wywołał "rozpacz" USA i Izraela.

    Źródło: AFP

