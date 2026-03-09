Iran rzuca oskarżenia pod adresem Europy. W tle ofensywa USA i Izraela

W skrócie Iran oskarżył kraje europejskie, w tym Francję, o przyczynienie się do ataku USA i Izraela na Iran.

Rzecznik irańskiego MSZ stwierdził, że poparcie przez Europę sankcji wobec Iranu ośmieliło stronę amerykańską i syjonistyczną.

Kraje Europy nie wzięły udziału w ofensywie USA i Izraela na Iran, a Wielka Brytania zadeklarowała udział jedynie w działaniach obronnych.

Władimir Putin zapewnił o "niezachwianym poparciu” Rosji dla nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zamiast domagać się praworządności, zamiast przeciwstawić się zastraszaniu i nadużyciom Stanów Zjednoczonych, (Europejczycy - red.) rozmawiali z nimi i zgadzali się z nimi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie dyskusji o przywróceniu sankcji - mówił na cotygodniowym briefingu prasowym rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei.

Jak dodał, "wszystkie te czynniki razem wzięte ośmieliły stronę amerykańską i syjonistyczną do dalszego popełniania zbrodni".

Warto zauważyć, że kraje Starego Kontynentu nie przyłączyły się do ofensywy USA i Izraela na Iran. Władze Wielkiej Brytanii ogłosiły się, że wezmą udział jedynie w działaniach obronnych. Przypomnijmy, przed tygodniem irański dron zaatakował brytyjską bazę wojskową na Cyprze.

Iran - Rosja. Władimir Putin zapewnia o "niezachwianym poparciu dla Teheranu"

Konferencja rzecznika irańskiego MSZ zbiegła się w czasie z nową deklaracją Władimira Putina. Przywódca Rosji zapewnił o swoim "niezachwianym poparciu" dla nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.

"Chciałbym potwierdzić nasze niezachwiane poparcie dla Teheranu i solidarność z naszymi irańskimi przyjaciółmi" - przekazał Putin i dodał, że "Rosja była i pozostanie wiarygodnym partnerem" dla Teheranu.

"W czasach, gdy Iran mierzy się z agresją zbrojną, pana kadencja na tym wysokim stanowisku będzie niewątpliwie wymagała wielkiej odwagi i poświęcenia" - podkreślił rosyjski przywódca, zwracając się do ajatollaha.

W poniedziałek szef służby bezpieczeństwa Iranu stwierdził, że wybór nowego najwyższego przywódcy wywołał "rozpacz" USA i Izraela.

Źródło: AFP

"Jest tylko na trochę". Były prezydent komentuje kandydaturę Czarnka na premiera Polsat News Polsat News