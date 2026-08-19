W skrócie Iran rozważa uderzenia na amerykańskie cele wojskowe w Europie, w tym w Bułgarii i na Cyprze, w odpowiedzi na potencjalne działania USA na Bliskim Wschodzie.

Skala ewentualnych ataków Iranu ma zależeć od dalszych decyzji Stanów Zjednoczonych, a Teheran przygotowuje plan eskalacji konfliktu w przypadku realizacji groźby ze strony Donalda Trumpa.

Eksperci wskazują, że Iran dysponuje możliwościami przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu i może wykorzystać pośredników, takich jak Hezbollah lub rebelianci Huti.

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Informacje o rzekomych planach Iranu przekazały w rozmowie z "Financial Times" dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Jak czytamy, uderzenia miałyby być wymierzone w amerykańskie obiekty w południowo-wschodniej Europie, m.in. Bułgarii.

Kraj ten w zeszłym miesiącu zgodził się na wykorzystanie swojej bazy lotniczej Bezmer przez samoloty tankujące amerykańskiej armii. Wśród potencjalnych celów znalazł się także Cypr, gdzie w marcu dron zaatakował brytyjską bazę lotniczą.

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Zdaniem informatorów na liście Teheranu znalazły się także podmorskie kable w cieśninie Ormuz, które miałyby zostać uszkodzone, gdyby Stany Zjednoczone nasiliły uderzenia na obiekty należące do Iranu.

"Financial Times" ocenia, iż groźby ataków na cele w Europie "odzwierciedlają buntowniczy nastrój panujący w Teheranie". Wielu przedstawicieli tamtejszego reżimu coraz częściej postrzega wznowienie konfliktu zbrojnego raczej jako kwestię tego, kiedy to nastąpi, a nie czy w ogóle.

Co więcej, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i dowódcy wojskowi ostrzegają, że w przypadku eskalacji Iran zmieni strategię ataków - swoją uwagę przeniosą z amerykańskich obiektów, w tym baz, na dalej położone cele.

Już w zeszłym miesiącu IRGC zagroził Londynowi, że każda brytyjska baza, która zostanie wykorzystana do przeprowadzenia uderzenia na Iran, będzie uznana za "uzasadniony cel".

Zdaniem Sidhartha Kaushala z think tanku Royal United Services Institute w Londynie, zagrożenie dla Europy jest realne, ale ograniczone.

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Źródła "Financial Times" twierdzą, że odwet Iranu i jego skala, będą zależeć od dalszych działań Stanów Zjednoczonych. Jeden z informatorów stwierdził, że Teheran "przygotowuje plan dalszego zaostrzenia konfliktu, gdyby Trump spełnił wcześniejsze groźby ataku na irańską infrastrukturę".

Drugi z rozmówców brytyjskiego dziennika ocenił natomiast, że reżim nie będzie w żaden sposób ograniczał swojej reakcji na działania Waszyngtonu. - Gdyby Stany Zjednoczone posunęły się za daleko, Iran będzie się bronił za wszelką cenę, wyjdzie poza granice regionu i uderzy również na Europę - powiedział informator.

Iran już kilkukrotnie udowodnił, że jest w stanie przeprowadzić ataki dalekiego zasięgu. W lutym Waszyngton oskarżał Teheran, że ten wystrzelił rakiety w kierunku bazy wojskowej Diego Garcia. Miesiąc później "obrona powietrzna NATO przechwyciła kilka pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu, a brytyjska baza lotnicza w Akrotiri na Cyprze została zaatakowana przez drona".

Do tego dochodzą też ataki na bazę USA w Jordanii, gdzie zginęło trzech amerykańskich żołnierzy. Zdaniem informatorów, było to najdokładniejsze takie uderzenie Iranu.

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Wymienione ataki to - w ocenie jednego z rozmówców dziennika - "sygnał dla Europy, że może stać się celem ataków rakietowych, więc powinna wiedzieć, jakie stanowisko zająć w tej wojnie".

- Bardzo poważny błąd, taki jak uderzenie w naszą infrastrukturę, mógłby sprawić, że wojna wykroczyłaby poza region i dotarła do Europy - dodał informator.

W jaki sposób pociski Teheranu miałyby dosięgnąć tak daleko położonych celów? Sidharth Kaushal uważa, że Iran mógłby m.in. wykorzystać pociski o większej mocy, ale z lżejszym ładunkiem. Tym samym zniszczenia nie byłyby tak duże.

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Jego zdaniem "bardziej opłacałoby się im działać poprzez pośredników", jak m.in. Hezbollah czy rebelianci Huti.

Z kolei Douglas Barrie z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych stwierdził, że atak na bazę Diego Garcia pokazał, iż Iran może dysponować bronią o zasięgu większym niż 2 tys. km.

W jego ocenie, to ile Teheran posiada takich pocisków, a to, czy byliby skłonni użyć choćby kilku z nich, to różne kwestie. - Ryzyko polega na tym, że pociski mogą zawieść lub zostać zestrzelone, więc jakie korzyści by z tego mieli? Im większy zasięg, tym trudniej jest osiągnąć naprawdę wysoką celność - dodał w rozmowie z "Financial Times".

Źródło: "Financial Times"



