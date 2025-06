Jak przekazano, izraelska armia pracuje obecnie nad ich zestrzeleniem, do czego uruchomiono "wszystkie systemy obrony powietrznej ". Wiadomo, że wystrzelone z Iranu bezzałogowce będą potrzebowały kilku godzin, aby dotrzeć do Izraela .

Premier Izraela Binjamin Netanjahu w orędziu do narodu ogłosił, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i ma wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Jak stwierdził, stanowi to egzystencjalne zagrożenia dla państwa żydowskiego.