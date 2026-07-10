Iran przygotowuje zamach na Trumpa? Izrael ostrzega USA

W skrócie Izrael posiada informacje wywiadowcze o rzekomym planie Iranu dotyczącym zamachu na Donalda Trumpa i poinformował o tym Waszyngton.

W mediach pojawiły się doniesienia o irańskich groźbach wobec Trumpa.

Stosunki Trumpa z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu uległy pogorszeniu ze względu na różne podejście do wojny z Iranem.

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Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - zaznaczył "Wall Street Journal", który donosi o izraelskich danych.

Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem - podkreślił dziennik.

Iran planuje zamach na Trumpa? Izrael ostrzega USA

Trump nawiązał do gróźb pod swoim adresem w środę w rozmowie z dziennikarzami w Turcji. - Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie - powiedział Trump.

- Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo - dodał.

Dziennik zwrócił uwagę, że podczas pogrzebu zabitego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego irańscy żałobnicy skandowali hasła wzywające do śmierci Trumpa. Rozwinięto też transparent z napisem: "Zabijemy Trumpa".

Relacje Trumpa z Netanjahu uległy oziębieniu. Powodem podejście do wojny

W czwartek Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Jak podało biuro izraelskiego szefa rządu, jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej.

Relacje między Trumpem a premierem Izraela w ostatnich tygodniach uległy pogorszeniu, ponieważ ich interesy w sprawie wojny z Iranem zaczęły się rozmijać - zauważył "Wall Street Journal".

Netanjahu opowiada się za utrzymaniem ataków na Iran i osiągnięciem kolejnych celów wojennych. Trump natomiast szuka sposobu na zakończenie konfliktu, powołując się na obawy, że wojna mogłaby doprowadzić do załamania światowej gospodarki.





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