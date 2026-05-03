W skrócie Iran był przygotowany na ograniczenie produkcji ropy naftowej i od dawna zabezpieczał się na wypadek różnych ograniczeń.

Teheran ogłosił zmniejszenie produkcji ropy w związku z blokadą cieśniny Ormuz przez USA, a irańscy urzędnicy przyznali, że mogą utrzymać ten stan tylko przez ograniczony czas.

Prezydent Donald Trump zapowiedział kontynuację blokady morskiej Iranu, odrzucając irańską propozycję dotyczącą cieśniny Ormuz.

Iran ogłosił ograniczenie produkcji ropy naftowej z powodu blokady cieśniny Ormuz przez USA. Jak poinformował jednak Bloomberg, Teheran był przygotowany na taki scenariusz.

Agencja zauważyła, że Iran przed rozpoczęciem ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela rozpoczął przygotowania do różnego rodzaju ograniczeń. Według wysokiego rangą urzędnika irańskiego Teheran podjął decyzję o zmniejszeniu produkcji ropy naftowej z wyprzedzeniem, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu.

Iran gotowy na ograniczenie produkcji ropy naftowej. Urzędnik ujawnia

Urzędnik powiedział dziennikarzom, że irańscy inżynierowie nauczyli się zamykać odwierty bez poważnych uszkodzeń i szybko ponownie je uruchamiać. To pokłosie międzynarodowych sankcji, które w przeszłości doprowadzały do cyklicznych zakłóceń w przemyśle naftowym Teheranu.

- Mamy wystarczające doświadczenie i wiedzę. Nie martwimy się - powiedział Hamid Hosseini, przedstawiciel irańskiego stowarzyszenia eksporterów ropy naftowej, gazu i petrochemikaliów.

Bloomberg dodał, że podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem, zmuszając go do drastycznego ograniczenia produkcji ropy naftowej. Jednak w kolejnych latach produkcja ropy w tym kraju wzrosła.

Irańscy urzędnicy przyznali, że ich dalsze wysiłki na rzecz wspierania produkcji ropy naftowej mogą być skuteczne tylko przez ograniczony czas. Kluczowym pytaniem jest, czy Teheran zdoła wytrzymać dłużej niż Stany Zjednoczone w obliczu skutków gospodarczych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiedział dalszą blokadę morską Iranu

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że będzie kontynuował blokadę morską Iranu, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie nuklearne, satysfakcjonujące Waszyngton.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta blokada morska jest skuteczniejsza niż bombardowanie Iranu. Trump dodał również, że odrzucił irańską propozycję, dotyczącą cieśniny Ormuz. Jak podkreślił, nie chce znosić trwającej blokady, ponieważ Iran nie zrezygnował z pomysłu stworzenia broni jądrowej.

Z kolei cytowany przez irańską agencję prasową Fars Mohammad Jafar Asadi z centralnego ośrodka dowodzenia armii stwierdził, że "wznowienie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne".

- Dowody wskazują, że Stany Zjednoczone nie wywiązują się z żadnych składanych obietnic ani porozumień - mówił.

Źródła: Unian, Bloomberg

