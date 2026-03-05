!criticalCSS &&
Bliski Wschód
Bliski Wschód

Iran przeprowadza ataki. Dyplomaci w Rijadzie dostali pilne polecenie

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Dyplomaci z Zachodu w Rijadzie otrzymali polecenie pozostania w domach w związku z kolejną falą irańskich ataków w regionie Zatoki Perskiej - podała agencja AFP. W tym samym czasie w kilku krajach regionu słychać było eksplozje związane z przechwytywaniem rakiet i dronów.

Dyplomaci w Rijadzie otrzymali polecenie pozostania w domach, ma to związek z atakami Iranu.
Arabia Saudyjska - RijadMichal Dubiel East News

W skrócie

  • Część zachodnich dyplomatów w Rijadzie otrzymała nakaz pozostania w domach z powodu irańskich ataków w regionie.
  • Odłamki zestrzelonego drona raniły sześć osób w Abu Zabi, a eksplozje odnotowano także w Dubaju, Dosze i Manamie.
  • Irańska Straż Rewolucyjna ogłosiła, że posiada pełną kontrolę nad Cieśniną Ormuz, a konflikt trwa szósty dzień.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Źródła dyplomatyczne przekazały w czwartek, że część zachodnich dyplomatów przebywających w stolicy Arabii Saudyjskiej została objęta nakazem pozostania w domach. Decyzję podjęto w związku z trwającą kampanią odwetową Iranu, w ramach której Teheran atakuje cele związane ze Stanami Zjednoczonymi w regionie.

Świadek cytowany przez AFP poinformował, że zamknięto również dzielnicę dyplomatyczną w Rijadzie, gdzie znajdują się liczne ambasady i rezydencje przedstawicieli zagranicznych państw. Zarówno świadek, jak i dyplomaci wypowiadali się anonimowo ze względu na wrażliwy charakter sprawy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Odłamki drona raniły sześć osób

Tymczasem w Abu Zabi odłamki zestrzelonego drona spadły w dwóch miejscach w strefie przemysłowej. Według władz emiratu rannych zostało sześć osób - obywateli Pakistanu i Nepalu.

Biuro prasowe Abu Zabi poinformowało, że systemy obrony przeciwlotniczej wykryły także siedem rakiet balistycznych. Sześć z nich zostało przechwyconych, a jedna spadła na terytorium kraju.

Zobacz również:

Kłęby dymu nad lotniskiem w azerskim mieście Nachiczewan. To efekt nalotu irańskich dronów
Świat

Irańskie drony spadły na teren sąsiada. Są ranni, rząd grozi odwetem

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    W czwartek nowe eksplozje - w większości związane z działaniem obrony powietrznej - było słychać także w Dubaju, Dosze i Manamie.

    Ataki na Bliskim Wschodzie. Dym nad stolicą Kataru

    W Dosze dziennikarze AFP widzieli kłęby dymu unoszące się nad miastem i relacjonowali głośne eksplozje. Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało, że wojsko prowadzi operację przechwytywania nadlatujących pocisków.

    Wcześniej władze Kataru zdecydowały o ewakuacji mieszkańców z okolic ambasady USA w stolicy kraju.

    Do napiętej sytuacji doszło kilka godzin po rozmowie telefonicznej premiera Kataru, szejka Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thaniego z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim. Był to pierwszy kontakt na wysokim szczeblu między Teheranem a przywódcą państw Zatoki od rozpoczęcia ataków.

    Według katarskiego MSZ premier ostro skrytykował działania Iranu, oskarżając Teheran o próbę "szkodzenia swoim sąsiadom i wciągania ich w wojnę, która nie jest ich celem".

    Iran atakuje inne państwa. Przechwycono pociski nad Arabią Saudyjską

    Saudyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei o przechwyceniu trzech pocisków manewrujących oraz kilku dronów. Jak przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, pociski zostały zniszczone w pobliżu miasta Al-Kharj.

    Zobacz również:

    Finlandia wyczarteruje lot dla obywateli powracających z Bliskiego Wschodu. Finowie zapłacą sami (zdj. ilustracyjne)
    Bliski Wschód

    Finowie mogą wrócić z Bliskiego Wschodu. "Na własny koszt" za 2,3 tys. euro

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

      Według dostępnych danych od początku irańskich ataków, które rozpoczęły się w sobotę, w regionie Zatoki Perskiej zginęło co najmniej 13 osób. Wśród ofiar jest siedmiu cywilów. Waszyngton poinformował natomiast o śmierci sześciu amerykańskich żołnierzy, z czego czterech zginęło w Kuwejcie.

      Bliski Wschód. Tankowiec trafiony u wybrzeży Kuwejtu

      Brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego UKMTO podała także, że w pobliżu wód Kuwejtu tankowiec został trafiony "poważną eksplozją", co doprowadziło do wycieku ropy.

      Tymczasem elitarna irańska Straż Rewolucyjna ogłosiła, że posiada "pełną kontrolę" nad Cieśniną Ormuz - strategicznym szlakiem morskim łączącym Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim i jednym z najważniejszych korytarzy transportu ropy i gazu na świecie.

      Konflikt w regionie trwa już szósty dzień. Irańskie ataki są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańsko-izraelskie naloty, które - według Teheranu - poważnie zniszczyły infrastrukturę wojskową i instytucje państwowe Iranu.

      Źródło: AFP

      Zobacz również:

      Dym unoszący się w okolicy ambasady USA w Kuwejcie
      Bliski Wschód

      Atak na amerykańską ambasadę w Kuwejcie. Kłęby dymu nad miastem

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      "Polityczny WF": Wybory na Donalda Tuska wygra Donald TuskINTERIA.PL

      Najnowsze